Malgré toute leur horreur, la plupart des méchants d’horreur savent qu’il existe une règle non écrite qui doit toujours être observée: ne tuez pas l’enfant. Les adultes, bien sûr. Ados excités? Mûr pour le massacre. L’animal de la famille? Pas un plaisir pour la foule, mais pas sans précédent. Mais le jeune enfant, le petit bébé, c’est une ligne franchie. Même Michael Myers est passé devant l’enfant sanglotant Halloween (2018). Donc, quand un jeu met non seulement un bébé en danger, mais rend le joueur ce petit tyke sans défense, c’est un coup de pouvoir. Est-ce que Parmi le sommeil offrir une expérience pré-K à glacer le sang, ou voulez-vous simplement arrêter de jouer et faire une sieste? Faisons un dessin…

David est un tout-petit qui aime sa maman et son ours en peluche. Il fête ses deux ans et tout va bien dans le monde. Ou c’était le cas, jusqu’à ce qu’un inconnu frappe à la porte et vexe maman. Après le gâteau, après la sieste, les choses ne vont plus bien. La maison est trop sombre, la pépinière est trop grande. De plus, Teddy est vivant et dit à David que de mauvaises choses se produisent, c’est donc un indice là-bas. Il n’a peut-être que deux ans, mais David est déterminé à protéger maman des monstres. Ainsi, avec l’aide de Teddy, il s’échappe du berceau, de la crèche, de la maison et finalement de la réalité elle-même.

Parmi les clous de sommeil, deux choses dès le départ: l’échelle du monde et la frustration de bouger comme un tout-petit. Tout semble grand, imposant et potentiellement dangereux, tandis que David bouge à peu près comme vous l’attendiez. Il tremble lentement, peut courir juste un petit moment avant de tomber et est meilleur pour ramper, ce qui est crucial pour naviguer dans des endroits difficiles plus tard. Teddy est à vos côtés pendant la majeure partie du jeu, mais il se perd parfois lorsque vous descendez une diapositive ou que vous entrez dans un nouveau niveau. Teddy peut être serré dans ses bras pour émettre une lumière apaisante et puissante dans les zones plus sombres. Le développeur norvégien Krillbite Studio a déployé beaucoup d’efforts pour transformer des lieux familiers comme la chambre d’un parent ou le parc local en des parcours d’obstacles inquiétants et à la Tim Burton. Les petits marches et la hauteur minuscule de David nécessitent des tiroirs de commode et des chaises mobiles pour se déplacer une partie du temps.

Au-delà du tâtonnement des meubles, vous rechercherez des espaces sûrs pour éviter les gros problèmes. Il y a deux monstres uniques dans le jeu et des niveaux spécifiques où ils chercheront David. Si le joueur est attrapé, il sera récupéré, recevra un cri effrayant face à face, puis aura la possibilité de redémarrer à partir du point de contrôle le plus récent. Cela se produit également si David tombe dans un gouffre ou est blessé d’une autre manière, bien que Krillbite n’incluait sagement aucune animation ou effet sonore d’un bébé blessé. Une «mauvaise fin» qui a finalement été abandonnée mais qui est incluse dans l’édition définitive révèle en effet de très mauvaises fortunes pour le joueur, à égalité avec les enfants d’un conte de fées de Grimm.

Le point sensible ici est que le jeu n’est jamais très effrayant. Que cela soit dû au concept de jouer en tant que bébé ou parce que les développeurs recherchent une horreur plus silencieuse, les craintes sont minimes ici. Les monstres sont assez faciles à éviter et les énigmes ne sont jamais aussi difficiles. Krillbite voulait frapper plus fort avec leur histoire. Ont-ils réussi? C’est une question à laquelle chacun doit répondre. J’ai apprécié l’histoire qu’ils racontaient et je connais de nombreuses personnes qui ont vécu une expérience similaire. Cela peut être particulièrement affectant pour certains.

Il est amusant de penser à des ratios philosophiques un à un pour toutes les choses représentées dans le jeu – est-ce un jeu mortel de chat et de souris, ou simplement de cache-cache? – mais finalement, Among the Sleep excelle avec sa conception environnementale plus que toute autre chose. Le jeu lui-même est trop facile, les frayeurs trop légères. Cela n’efface pas la puissance de son histoire et l’inventivité de sa conception, mais d’autres peuvent vouloir plus de leurs titres d’horreur. Une édition définitive ajoute l’alternative « mauvaise fin » mentionnée précédemment ainsi qu’un DLC prologue, avec un décor hivernal et un nouveau monstre. Une démo gratuite est également disponible pour voir ce que vous pensez des aventures de David.

Among the Sleep est disponible sur XBOX One, PS4, Nintendo Switch et Steam.