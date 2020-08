Chaque fois que vous parlez de Boruto, vous courez le risque d’offenser quelqu’un, que ce soit un vieux fan de Naruto ou un fidèle disciple du descendant des Uzumaki. Il y a mille points de controverse, mais ce que personne ne peut nier, c’est que beaucoup de ses dessins et personnages restent fidèles à ce que Naruto nous avait donné dans sa version originale. C’est pourquoi c’est intéressant imaginez un croisement avec d’autres franchises, comme l’a fait un illustrateur avec Attack on Titan, imaginant les personnages de Boruto comme des soldats combattant les Titans.

Grâce à l’illustrateur LesleyChoco15, nous avons un aperçu de ce à quoi ressemblerait un superbe crossover Boruto / Shingeki no Kyojin. Robes d’art Boruto et Sarada comme recrues ou candidats pour devenir de puissants soldats capables de défendre l’humanité de la menace des titans.

Et tout comme Eren, Mikasa et Armin, ils portent leur veste et un détail apporté directement de Naruto: le symbole Konoha estampé au dos et sur la poche avant du vêtement. Ici vous pouvez voir l’art:

« />

Alors que Boruto est au milieu d’une polémique parce qu’il pourrait se débarrasser d’un personnage bien-aimé qui est avec nous depuis des années, Attack on Titan prépare tout pour la première de sa quatrième et dernière saison. La bande-annonce promet que l’anime sera chargé d’émotion, d’action et de nombreuses surprises. De plus, le manga est dans sa dernière ligne droite avec des révélations qui pourraient clore la série mythique en beauté.

