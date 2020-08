Le suivant Homme araignée Le film mettant en vedette Tom Holland fait partie des films les plus attendus du MCU, et cela se comprend. Après tout, la course de Holland en tant que Spidey a suscité une réaction extrêmement positive de la part des critiques et des fans. Mais le trait déterminant d’un film n’est pas seulement son héros, car un grand méchant est également essentiel à l’élan de l’histoire. Nous avons déjà rencontré Vulture (Michael Keaton) et Mysterio (Jake Gyllenhaal), et l’argent intelligent est sur Kraven le Chasseur, qui sera le prochain antagoniste à tourmenter Peter Parker.

La fin du cliffhanger de Spider-Man: loin de chez soi a marqué le web-slinger comme le méchant derrière les attaques de Londres et a révélé son identité secrète au public. Et puis J. Jonah Jameson est intervenu pour inciter la foule. L’histoire de Spider-Man 3 pourrait donc éventuellement construire un complot dans lequel Kraven arrive pour traquer la menace qui est Spider-Man au nom de la ville. Cela mettrait la tête du Web en fuite tout en repoussant le gouvernement, les médias et le Chasseur dans une tentative d’effacer son nom.

L’inclusion de Kraven dans le MCU à l’heure actuelle s’alignerait également avec son film solo, que Sony avait annoncé en 2018. Si Marvel et Sony jouent bien, les deux films pourraient avoir divers éléments de croisement, Kraven sautant directement dans Spider-Man 3. Et à son tour, Sony pourrait produire l’histoire d’origine de la façon dont Sergei Kravinoff est devenu le légendaire chasseur de gros gibier.

En ce qui concerne le casting, certains fans aimeraient voir Aquaman de DC, Jason Momoa, se rendre au MCU en tant que Kraven. Et pour tous ceux qui souhaitent imaginer à quoi cela ressemblerait, l’artiste conceptuel Jackson Caspersz a déjà publié le résultat sur sa page Instagram.

L’apparition de Kraven n’est en aucun cas confirmée, et même le titre de Spider-Man 3 est un sujet de conjecture pour le moment. Mais il ferait certainement un adversaire redoutable pour le mur-robot, surtout en termes de puissance brute et de prouesses au combat. Jusqu’à présent dans ses films solo, Homme araignée a affronté des ennemis qui ont utilisé des jeux d’esprit et la technologie pour le combattre, mais j’espère que nous aurons un véritable concours de force et d’habileté dans la troisième.