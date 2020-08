Homme chauve-souris fans, vous avez vu des choix de casting inspirés au fil des ans, ainsi que votre juste part de choix douteux. Michael Caine dans le rôle d’Alfred, absolument parfait. Arnold Schwarzenegger en tant que M. Freeze, c’était un point bas. Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne, oui, je peux voir d’où ils venaient. Alors, donnons à l’artiste Carlos Gzz un moment pour faire valoir son argument en faveur de l’introduction d’un autre visage célèbre dans les rues de Gotham, alors que son nouveau fan art imagine la superstar de la pop Lady Gaga dans le rôle de Poison Ivy.

Nous n’avons pas vu Ivy dans un film de Batman depuis 1997, Batman & Robin, où elle a été martelée par Uma Thurman. Je ne pense pas que nous verrons à nouveau ce genre de nadir pour le personnage. Le concept de Lady Gaga en tant que Ivy a-t-il de l’eau, cependant?

Eh bien, avant A Star is Born, on n’aurait pas été convaincu. Casting de pop stars parce qu’elles sont des pop stars et non parce qu’elles sont des acteurs est un projet de vanité hollywoodien de base. Combien de fois Madonna a-t-elle essayé d’établir une carrière cinématographique? Trop. Mais la performance de Gaga en tant qu’Ally Maine a prouvé qu’elle avait des capacités d’actrice. Et, comme vous pouvez le voir d’après l’œuvre d’art, elle regarde clairement la pièce.

A-t-elle la gamme de prendre un personnage de genre, cependant? Et le voudrait-elle même? Je n’ai aucune idée. Pourtant, il aurait une bien meilleure chance de s’entraîner que Beyoncé Beyoncing-up The Lion King jamais fait.

J’espère que vous avez apprécié cette analyse spéculative et purement hypothétique d’un fan Homme chauve-souris casting de fantaisie. Sinon, j’espère que cela ne vous a pas pris trop de temps. Les jeux de mots induisant la grimace étaient agréablement courts sur celui-ci, ce qui devrait être propice à des scores d’appréciation du public stellaires (ce que nous avons totalement d’ailleurs). Lady Gaga, Poison Ivy, qui sait?