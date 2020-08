Nous aimons tous le casting fantastique. Qui ne le fait pas? Mais en faisant de la superstar de la WWE The Big Show le pivot de Spider-Man 3 pourrait bien être l’un des fans les plus sous-estimés de tous les temps.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, The Big Show est l’un des plus grands athlètes de la WWE et fait partie de l’industrie de la lutte professionnelle depuis plus de 20 ans. Il est également l’un des acteurs les plus chevronnés en ce qui concerne les lutteurs. Alors, pourquoi ne pas donner à « Le plus grand athlète du monde » une chance de représenter Wilson Fisk? Il répond certainement aux exigences physiques. Fisk est décrit comme un grand homme dont la taille et la force sont une superpuissance en soi, après tout.

L’ancien powerlifter olympique porte un costume blanc coûteux et croise toujours le chemin du web-slinger préféré de tout le monde, et maintenant, grâce à un fan art d’ApexForm sur Instagram, nous pouvons avoir un aperçu de ce à quoi cela ressemblerait si le l’ancien champion de la WWE devait représenter Kingpin sur grand écran.

Ce n’est pas la première fois que The Big Show (de son vrai nom Paul Wight) est associé au rôle de Kingpin, bien sûr. En fait, plus tôt cette année, lors d’une interview, Wight était ouvert sur son désir d’aller après le rôle dans un redémarrage potentiel de Daredevil.

« Celui que je regarde vraiment, j’adorerais s’ils font un remake, je vais certainement y aller assez dur, c’est qu’ils font un remake de Daredevil. Et je vais certainement attaquer Kingpin assez dur. Je pense que Kingpin est une chaussure pour moi. «

À ce stade, il semble que le meilleur cliché d’un rôle de Kingpin qui s’ouvre bientôt est de savoir si Marvel décide de l’ajouter dans le prochain Spider-Man 3. Cependant, même s’il se présente là-bas, n’oublions pas que l’acteur de Daredevil Vincent D’Onofrio est toujours intéressé à reprendre le rôle. En tant que tel, The Big Show peut avoir une certaine concurrence.