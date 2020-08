Humour moi sur celui-ci. Il y a une histoire d’acteurs traversant le fossé d’une franchise de super-héros à une autre. Par exemple, Michael Keaton a joué le rôle du Caped Crusader dans les films Batman de Tim Burton, avant de combattre Spider-Man de Tom Holland en tant que Vautour dans le MCU.

De même, Christian Bale est sur le point de faire le même saut de The Dark Knight à Marvel baddie dans Thor: Love and Thunder. Alors, pourquoi ne pas se mettre derrière Michael Fassbender pour jouer Le flashL’ennemi juré de Reverse-Flash? Il a déjà établi ses références de supervillain en tant que Magneto dans l’univers X-Men. De plus, il a un sourire diabolique parfait pour cela.

Ou du moins, c’est ce que l’artiste Instagram @Spdrmnkyxxiii a souligné lors du partage de la réalisation du concept par ses fans. Voir ci-dessous pour leur point de vue sur l’apparence de Fassbender en tant que Reverse-Flash:

La pensée immédiate et totalement facétieuse que j’ai eue en voyant cela était la suivante: Reverse-Flash est-il un vrai méchant et pas seulement une blague sur les caméras de téléphone? La réponse est non, ce n’est pas une blague. Les fans de DC n’ont pas besoin de dire que Reverse-Flash existe bien avant l’avènement des appareils photo pour téléphones – 1963, en fait. Oui, cette personne sans lumière a appris quelque chose de nouveau aujourd’hui.

Pour autant que Le flash va, les détails de l’intrigue et la diffusion de nouvelles au-delà de l’implication d’Ezra Miller (du moins pour le moment) restent assez flous, mais jusqu’à ce que les informations commencent à venir, vous êtes invités à vous joindre au plaisir d’imaginer des choix de rêve comme Fassbender pour Reverse -Éclat. Au vu du calendrier de sortie / production actuel, il faudra peut-être encore un peu de temps avant que nous puissions faire autrement.

Si vous avez des idées personnelles sur ce fan art flashy (tout le monde vient-il de grandir simultanément?), Laissez un commentaire ci-dessous. Il y a des jeux de mots flash plus louche à ma disposition, donc je réduirais vos pertes si j’étais vous.