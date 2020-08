En 2018, le soleil (le tabloïd britannique de potins appartenant à l’empire de Rupert Murdoch) Il a publié un article dans lequel il affirmait que l’acteur Johnny Depp était un « batteur de femme » dans le cadre des accusations d’Amber Heard, son ex-femme. De cette façon, Depp a déposé une plainte et a commencé le procès le 7 juillet 2020.

Pendant 16 jours, l’acteur a comparu devant le tribunal de Londres pour présenter des preuves que toutes les allégations de violence physique formulées par Heard depuis 2016 (l’année où son divorce a commencé) étaient fausses. Et par conséquent, Le Soleil a dû se rétracter par ce texte publié.

Cependant, La défense du Sun a obtenu sa lettre forte dans le même Amber Heard, qui a témoigné en faveur du tabloïd en racontant quelques épisodes de violence qui, selon lui, a vécu pendant son court mariage avec l’acteur.

Le jeudi 31 juillet, le procès s’est terminé et il est prévu que d’ici fin août ou début septembre, il y aura un verdict. cela pourrait affecter, dans tous les cas, l’image des deux acteurs. Mais pour qu’ils ne deviennent pas des boules, nous laissons ici un résumé de toute leur relation, les détails de leur mariage, la rupture, et combien de poursuites sont-elles engagées avant que cela ne soit terminé.

Comment la relation entre Heard et Depp a-t-elle commencé?

Johnny Depp et Amber Heard se sont rencontrés sur le tournage d’un film intitulé The Rum Diary de Bruce Robinson dans un lointain 2009. Les deux étaient les protagonistes de la bande. Cependant, ils n’ont pas commencé leur relation, car l’acteur Il était marié à Vanessa Paradise depuis 1998, et avec qui il a eu deux enfants. L’un d’eux est l’actrice et mannequin Lily-Rose Depp qui est apparue dans des films comme The King.

Heard était en couple avec la photographe et peintre Tasya van Ree, avec qui il était de 2008 à 2012, la même année que Depp a divorcé de Paradise. C’est ainsi qu’ils ont commencé l’une des relations les plus controversées d’Hollywood, notamment à cause de la différence d’âge. En 2009, pour la comptabilité, Depp avait 47 ans et Heard 24 ans.

Selon les déclarations d’Amber Heard, Ils ont commencé à se fréquenter à la mi-2011. En 2012, à peu près à la même époque, ils ont tous deux annoncé leur séparation de leurs partenaires respectifs. Dès l’annonce de la rupture d’Amber Heard avec Tasya van Ree, un média américain a publié qu’en 2009, Heard avait été arrêtée pour avoir agressé physiquement son partenaire à l’aéroport international de Washington. Van Ree a déclaré que les agents qui l’avaient détenue avaient «mal interprété» la situation.

Le mariage

En 2014, Amber Heard a été vue portant une énorme bague de fiançailles. Dans une interview, Depp a confirmé qu’il lui avait demandé de l’épouser après presque 3 ans de fréquentation. D’ici février 2015, les acteurs se sont mariés à leur domicile de Los Angeles lors d’une cérémonie privée seuls les gens avaient accès à.

En 2004, quand Depp a dominé le box-office mondial avec la saga Pirates des Caraïbes et quelques succès avec Tim Burton comme The Corpse of the Bride ou Charlie and the Chocolate Factory, acheté l’île privée Little Halls Pond Cay des Bahamas, pour un peu plus de 3 millions de dollars. Apres le mariage, Ils ont amené leurs invités exclusifs sur cette île.

Divorce et controverse

15 mois après le mariage, exactement, ils ont commencé le processus de divorce. Le 23 mai 2016, Amber Heard a demandé le divorce et en même temps a obtenu une ordonnance restrictive contre Johnny Depp. L’actrice a allégué que pendant leur relation, sans préciser si ce n’était que pendant les mois de mariage, il l’avait agressée physiquement lorsqu’il consommait de la drogue et de l’alcool.

Pendant le processus de divorce, Selon Heard, il y a eu une attaque qui lui a laissé des preuves physiques d’abus. Depp a jeté le téléphone portable au visage de l’actrice, alors il a laissé des ecchymoses sur son visage. Cependant, certaines sources au sein de la police ont assuré qu’il n’y avait jamais eu d’incident de ce type, considérant que L’enquête a été menée par l’appel.

Immédiatement, Les représentants de Depp ont déclaré que tout était faux et qu’Amber Heard ne voulait qu’une compensation financière en alléguant la violence domestique de l’acteur.

L’accord de 7 millions de dollars

Un règlement de 7 millions de dollars a été conclu entre les deux parties après le retrait de la demande d’ordonnance de non-communication sur les accusations de violence domestique contre Depp. Selon les informations, il a également retiré de ses besoins l’appui mensuel de 50 000 dollars qu’il avait demandé.

Les deux ont publié une déclaration dans laquelle ils ont assuré que la relation était passionnée et volatile, mais n’avait jamais l’intention de nuire à l’une ou l’autre des parties. Heard a reçu les 7 millions de dollars et en a fait don à deux organisations différentes qui se battent pour défendre les femmes dans des situations de violence, tandis que l’autre moitié est allée dans un hôpital pour enfants de la ville de Los Angeles.

En 2017, le divorce était déjà finalisé. Heard a gardé les chiens du couple et Depp a pu conserver leur propriété, ainsi que la collection d’un million de dollars de voitures et de motos. Selon The Hollywood Reporter, tous deux ont convenu que dans la résolution du divorce, ils intégreraient une clause interdisant aux deux parties de parler négativement de leur relation et de leur séparation.

Mais c’était loin d’être la fin …

L’éditorial du Washington Post

En décembre 2018, Amber Heard a publié un éditorial dans le Washington Post affirmant qu’elle avait été violente physiquement et verbalement. A aucun moment il ne mentionne le nom de Depp, mais par rapport à l’époque où il décrit les attentats et quelques détails, il a fait référence à l’acteur.

Pour 2019, Depp a poursuivi Amber Heard pour diffamation sur la base d’un texte publié dans le Washington Post. Le procès a déclaré que l’actrice n’avait jamais été victime de violence domestique, mais qu’elle l’avait exécutée et que L’ensemble du texte faisait partie d’un plan visant à faire de la publicité pour son nom. Depp l’a poursuivie pour 50 millions de dollars.

Depp a dit que pendant leur mariage, Heard l’a trompé avec des personnages comme Elon Musk et James Franco. Quant à Musk, Depp assure qu’il lui a rendu visite lorsque l’acteur était en voyage. Heard a nié toutes ces allégations.

Heard a répondu en disant que tout le monde elle a vécu des actes de violence pendant son court mariage et que l’acteur a même menacé de la tuer. Le protagoniste d’Aquaman a qualifié Depp de «monstre» et a assuré qu’il ne se souvenait pas de ses attaques car il il est resté sous l’influence de la drogue et de l’alcool.

Le monstre’

Les déclarations de Heard étaient plus spécifiques concernant les attaques. Elle a dit, selon Variety, qu’en décembre 2015, Depp l’a tirée par les cheveux et lui a attrapé le cou pour commencer à lui gifler le visage. Il a assuré que l’acteur avait crié « Je vais te tuer, tu m’entends? » (Je vais te tuer, tu m’entends?). L’actrice a déclaré que ce qui lui faisait le plus peur était que Depp était déconnecté (black-out) et ne réalisait pas ce qu’il faisait.

Heard a également décrit une autre scène de violence survenue quelques jours après leur mariage. L’actrice a dit que Depp, ayant consommé de l’ecstasy, l’a jetée contre une table de ping-pong et l’a traînée quand il y avait du verre brisé sur le sol. Il a assuré qu’il avait des cicatrices aux bras et aux pieds à la suite de cet incident.

Heard a demandé à un tribunal de Virginie de retirer le procès de 50 millions de Depp, affirmant qu’il ne devrait participer que dans l’État de Californie et faire en sorte qu’elle soit toujours victime de violence domestique. Cette demande est toujours active aux États-Unis.

Tests vidéo et audio

En août 2016, TMZ a publié une vidéo dans laquelle Depp est agressif envers Heard. Dans l’enregistrement d’un téléphone portable, qui est caché par l’actrice, Depp est vu claquer des portes dans la cuisine, alors sa femme lui demande ce qui s’est passé. Il lui dit qu’ils se sont levés ce matin-là et qu’il allait bien, qu’ils ne s’étaient même pas battus.

Depp jette ce qui semble être des verres en cristal. Puis il va à la table où se trouve le téléphone portable et prend une bouteille de vin qui est servie dans un verre. Elle lui demande s’il a bu toute la bouteille depuis le matin. Mais l’acteur remarque le téléphone portable, le jette et plusieurs bruits se font entendre et la vidéo se termine.

Début 2020, entre janvier et février, Daily Mail a publié des audios où Heard est entendu parler à Depp d’un incident présumé qui a eu lieu la veille et qui est enregistrée en 2015. Heard est entendu dire à l’homme qui était encore son mari qu’il ne lui a pas fait de mal et qu’il l’a seulement frappé.

Il affirme qu’elle l’a seulement frappé, mais qu’elle n’a pas réussi à le frapper. «Tu vas bien, je ne t’ai pas fait de mal. Je ne t’ai pas frappé, je t’ai juste frappé », entend-on dire l’actrice. L’acteur répond: «Je suis parti hier soir. Honnêtement, je jure que je suis parti parce que je ne pouvais pas supporter l’effusion de plus de violence physique entre nous. Parce que si nous avions suivi, il aurait foiré encore plus. Et, mon amour, je te l’ai dit. J’ai tellement peur qu’on s’est transformé en une putain de scène de crime« .

Et elle lui dit: «Je ne peux pas vous promettre que je ne deviendrai plus violent. Dieu, parfois je deviens fou et me perds. «

Le procès contre le soleil

Le 7 juillet, Johnny Depp a commencé le procès contre The Sun et l’éditeur, Dan Wootton., pour un procès intenté par l’acteur sur la base d’un article publié en 2018 dans lequel ils assuraient que Depp était un «perforateur de menottes» et il y avait «trop de preuves» à propos d’attaques violentes contre Amber Heard. Bien sûr, L’acteur a nié toutes les allégations, c’est pourquoi il a décidé de poursuivre le tabloïd britannique.

Le 8 juillet, le groupe d’édition NGN auquel appartient The Sun, Il a montré plusieurs images de Johnny Depp où l’acteur est vu allongé sur le sol. La défense a soutenu qu’il était complètement drogué., soutenant les histoires de Heard de devenir violent sous l’influence de drogues et d’alcool.

Dans une image Depp est vu sur le sol. D’autres images montrent deux lignes de poudre blanche à côté de la carte de crédit de l’acteur. NGN prétend que c’est de la cocaïne. Les photos, ont-ils indiqué, ont été prises en mai 2013, date à laquelle L’acteur aurait été en cure de désintoxication pendant 5 jours. Depp a répondu qu’il n’était pas drogué, mais seulement endormi. Et que personne ne peut être réhabilité en cinq jours, mais une période de plus de six mois est nécessaire.

Heard a été appelé à témoigner en faveur de The Sun, et d’autres preuves contre les deux parties ont émergé. Un incident en Australie a été rapporté où l’acteur a battu Heard à l’œil nu, saignant à cause de l’énorme quantité de verre brisé sur le sol (bouteilles) et plein d’alcool. Ils ont affirmé que Depp s’était coupé le doigt et avait couvert les murs de la maison de messages pendant qu’il urinait sur des meubles et cassait la télévision.

L’acteur a dit que le doigt était après que l’actrice lui ait jeté une bouteille. Divers témoignages ont été présentés au tribunal, dont Whitney Henriquez, sœur d’Amber Heard. La défense de Depp a publié une vidéo dans laquelle Whitney et des amis parlent d’une bagarre qu’elle a eue avec sa sœur. Whitney a déclaré au tribunal qu’ils se disputaient, mais seulement verbalement.

Des accusations sans fin

Une autre accusation était que Heard se moquait une fois d’un des tatouages ​​de Depp, « Wino Forever », et il a répondu en réponse, prétendument giflant. Depp a nié chacune des scènes racontées au tribunal. Comme on se souvient, ce tatouage a été réalisé par Depp lors de sa relation avec Winona Ryder dans les années 90. Il disait « Winona Forever », mais après la rupture, il l’a changé.

Depp a accusé Heard de déféquer dans le lit du couple. L’acteur prétend que c’est Heard qui l’a fait, ou l’un des amis de l’actrice qui a été impliqué dans un épisode. C’est ce qui a mis fin à la relation.

Le tribunal n’a pas permis aux anciens partenaires de l’acteur de faire des déclarations en personne. Mais certaines notes écrites par Winona Ryder et Vanessa Paradis ont été lues. Tous deux ont assuré qu’à aucun moment dans leurs relations respectives (avec Paradis il y avait 14 ans) il ne les avait violées ou lésées. Ils ont également affirmé qu’il n’avait jamais été violent envers elle ni ne l’avait été témoin de la violence envers quelqu’un d’autre. « Ce n’est pas le Johnny que j’ai connu et aimé. »

Suivant?

Le jeudi 30 juillet, le procès a pris fin; cependant, une sentence doit être attendue pas avant septembre 2020, selon la date limite. Heard a assisté au procès de 16 jours devant le tribunal où, comme nous l’avons mentionné, il a fait face à Amber Heard, qui a déposé 14 allégations de violence physique contre Depp.

Si le verdict se prononce en faveur de Johnny Depp, alors il sera disculpé des accusations de violence physique de Heard et The Sun doit se rétracter. dans l’article publié en 2018. De plus, il pourrait y avoir réparation des dommages, ce qui représente un coup dur compte tenu de la crise que traversent les médias internationaux, notamment dans la pandémie. Si le résultat est contre l’acteur, alors le tribunal anglais le considérera comme un « puncheur » et pourrait même faire face à la loi.

L’affaire est toujours pendante et Le procès de 50 millions de dollars de Depp contre Heard lancé aux États-Unis se poursuit pour la publication de l’éditeur dans le Washington Post.