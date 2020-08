Pour la plupart des gens qui occupent des emplois moyens, il est assez facile de déterminer combien vous devriez gagner pour votre travail. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher les salaires que gagnent d’autres personnes qui font un travail similaire, puis de prendre en compte des éléments tels que votre expérience. À l’autre extrémité du spectre, déterminer combien d’argent vaut votre travail peut être extrêmement difficile pour un acteur.

Au cours des dernières années, plus d’émissions de télévision ont été produites qu’à tout autre moment de l’histoire. Bien sûr, toutes ces émissions ne sont pas créées de la même manière. Après tout, certaines séries deviennent des tubes à succès qui ont des millions de fans et d’autres sont diffusées en milieu d’après-midi sur une chaîne dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler. Dans cet esprit, il est parfaitement logique que certaines stars d’émissions de télévision gagnent des millions de dollars par an tandis que d’autres en gagnent à peine assez pour payer leurs factures.

En ce qui concerne l’émission Charmed, quiconque se souvient de cette émission doit savoir qu’Alyssa Milano était l’une de ses principales stars. Cependant, la grande majorité des personnes qui savent que Milano a joué un rôle central dans le succès de la série n’ont aucune idée de combien elle a été payée pour jouer dans la série.

En relation: Alyssa Milano se fait gâcher le masque … C’est une bonne chose qu’elle ne les produit pas

Née à Bensonhurst, Brooklyn, il semble qu’Alyssa Milano soit née pour être une star. Après tout, sa mère Lin était créatrice de mode et gestionnaire de talents tandis que son père Thomas était un éditeur de musique de film, ce qui signifie qu’elle a grandi dans l’industrie du divertissement. Malgré les relations de ses parents, Milano a commencé sa carrière lorsque sa baby-sitter l’a emmenée à une audition sans permission. Interprète hors pair dès son plus jeune âge, la première audition de Milano s’est si bien déroulée qu’elle a battu plus de 1 500 autres filles pour décrocher un rôle principal dans une mise en scène de «Annie».

Continuant à apparaître dans plusieurs autres spectacles off-Broadway au cours des premières années de sa carrière, Alyssa Milano est ensuite apparue dans son premier film, 1984’s Old Enough. Apparemment naturel devant la caméra, Milan a joué l’année suivante un rôle très mémorable dans le film d’action d’Arnold Schwarzenegger Commando.

Étonnamment, au même moment où la carrière d’actrice à l’écran d’Alyssa Milano décollait, une émission intitulée Who’s the Boss? cherchait quelqu’un exactement comme elle. D’origine italienne et née à Brooklyn, tout comme son personnage de cette série, Milano était également assez talentueuse pour faire rire et elle pouvait également susciter des émotions. Pourtant, une enfant lorsqu’elle est devenue célèbre pour la première fois, au cours des huit saisons de Who’s the Boss? Milano a grandi devant le monde. En fait, Alyssa Milano était une si grande star pendant sa jeunesse, que les animateurs de Disney se sont inspirés de son visage lors de la conception d’Ariel de La Petite Sirène.

En relation: Voici ce pour quoi Ashton Kutcher et Mila Kunis dépensent leur argent

Quand qui est le patron? s’est terminée en 1992, toute une génération de jeunes connaissait Alyssa Milano comme la fille de ce spectacle. Contrairement à beaucoup d’autres anciennes enfants stars, Milan s’est finalement retrouvée sous les projecteurs à l’âge adulte. Par exemple, dans les années 90, Milan a prouvé qu’elle pouvait toujours se démarquer en tant qu’acteur mature dans des films comme Fear et elle a décroché un rôle récurrent dans Melrose Place.

Avec sa carrière en plein essor à la fin des années 90, Alyssa Milano s’est de nouveau retrouvée à jouer dans une émission à succès après avoir commencé à être la tête d’affiche de Charmed. À l’antenne pendant huit saisons, tout comme l’émission qui a fait de Milano une star, Charmed s’est d’abord concentré sur un trio de sœurs qui ont utilisé leurs pouvoirs de sorcière pour de bon.

Depuis que Charmed a diffusé la finale de sa série en 2006, Alyssa Milano a continué à trouver un travail cohérent. Par exemple, rien qu’en 2011, Milano est apparue dans un trio de films mémorables, Beverly Hills Chihuahua 2, Hall Pass et New Year’s Eve. Cela dit, comme cela a été le cas tout au long de sa carrière, Milano a continué à connaître l’essentiel de son succès en tant qu’acteur de télévision. Après tout, la plupart des acteurs aimeraient avoir gagné un rôle récurrent dans My Name Is Earl et elle a joué dans l’émission de courte durée Mistresses.

En plus de tous ses succès d’actrice, Alyssa Milano a également contribué à faire la différence ces dernières années. Par exemple, Alyssa Milano a été Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et, à ce titre, elle a assisté à une manifestation à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance à Mitrovica, au Kosovo.

En relation: Voici combien vaut aujourd’hui Alana Thompson de Honey Boo Boo (et comment elle gagne de l’argent)

Puisque Charmed a eu suffisamment de succès pour The WB pour qu’il soit resté en ondes pendant près d’une décennie, il est logique que le réseau soit prêt à payer beaucoup d’argent pour conserver ses principales stars. Malgré cela, l’une des premières stars de la série, Shannen Doherty, a quitté la série après 3 saisons. Heureusement pour toutes les personnes impliquées, Rose McGowan a rejoint le casting principal de Charmed après la 4e saison et la série a connu plus de succès.

Quand vous regardez la valeur nette des 4 stars principales de Charmed, Alyssa Milano a le même montant d’argent que Shannen Doherty tandis que Holly Marie Combs et Rose McGowan sont plus riches qu’elle. Même si elle a moins d’argent que certains de ses anciens pairs, il ne fait aucun doute qu’Alyssa Milano est assez riche puisqu’elle vaut 10 millions de dollars. Quant à la façon dont Milano gagnait son argent, Charmed a joué un rôle central car à son apogée, Alyssa recevait 90000 $ pour chaque épisode de l’émission dans laquelle elle est apparue.

Suivant: Combien a gagné Megan Thee Stallion depuis ses débuts?