Fin 2018, nous avons appris que Guillermo del Toro s’était lancé dans un nouveau projet de film: une nouvelle version de Pinocchio, le classique de la littérature pour enfants écrit par Carlo Collodi sur une poupée en bois qui cherche à devenir un véritable enfant. L’histoire dans laquelle nous nous sommes rencontrés une version animée de Disney de 1940 (qui a peut-être sa version en direct).

L’idée, bien sûr, nous a enthousiasmés pour plusieurs raisons. Premier, car c’est le retour d’un classique dans la vie de plusieurs générations, l’histoire est bien connue et attachante, et troisièmement (et surtout) par la présence de Guillermo del Toro, un cinéaste mexicain qui a fasciné le monde avec ses monstres et ses histoires d’humanité.

Et maintenant, Netflix annonce la distribution stop motion de Pinocchio entre les mains de Del Toro.

Le casting principal du Pinocchio de Del Toro

Il y a quelques mois, en juin 2020, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ewan McGregor rejoindrait le casting de Pinocchio, et il s’avère que c’est vrai. McGregor participera à ce film en stop motion en tant que Jiminy Cricket, la voix de la conscience de Pinocchio et qui l’accompagne dans ses différentes aventures devenir un vrai garçon.

David Bradley, acteur bien connu qui a participé à des séries telles que Game of Thrones et la saga Harry Potter, prendra le personnage de Geppetto, créateur et père de Pinocchio. Fin 2018, lorsque le projet entre les mains de Guillermo del Toro a été annoncé, la rumeur s’est répandue selon laquelle Tom Hanks jouerait ce personnage, mais non … cela restait une rumeur et La présence de Bradley est confirmée aujourd’hui.

Le doute est, Qui sera Pinocchio? Eh bien, son nom est Gregory Mann, et bien qu’il ne soit pas très connu, il commence à faire du bruit à Hollywood. Peut-être que son plus gros projet est dans Cats, l’adaptation de la comédie musicale 2019. Et maintenant, a été choisi pour donner vie à Pinocchio dans ce stop motion qui n’a toujours pas de date de sortie.

Le reste du casting et la production de ‘Pinocchio’

Si les noms d’Ewan McGregor, David Bradley et Gregory Mann ne vous suffisent pasEh bien, ils doivent savoir que Pinocchio aura d’innombrables acteurs qui ont déjà travaillé avec Del Toro, et d’autres qui appartiennent à la liste hollywoodienne A. Tel est le cas de Tilda Swinton, Christoph Waltz et Cate Blanchett, nominés et lauréats des Oscars.

Ron Perlman, connu pour avoir joué dans la version Hellboy de Del Toro, ont également un espace dans ce projet avec Netflix. Et à ceux-ci s’ajoute Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson et Burn Gorman.

Guillermo del Toro dirigera le film avec Mark Gustafson, un cinéaste bien connu, quelques projets d’animation tels que Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Le film a été écrit entre Del Toro et Patrick McHale. Et la cerise sur le gâteau réside dans le fait que ce stop motion de Pinocchio sera un film musical. Les paroles des chansons, en fait, ont été fournies par Del Toro avec Katz.

La musicalisation, bien sûr, vient de la main d’Alexandre Desplat, compositeur primé et qui a récemment collaboré avec Guillermo del Toro sur The Shape of Water. Et le design Pinocchio? Eh bien, c’était le travail de Gris Grimly en collaboration avec la société Mackinnon and Saunders qui était à l’origine des poupées de The Corpse of the Bride.

Guillermo del Toro y Pinocchio, son métier de rêve

Pinocchio de Guillermo del Toro se déroule dans l’Italie fasciste de Benito Mussolini, une époque de violence, de division et de nombreux problèmes sociaux non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Cette histoire nous fait découvrir une poupée en bois qui, après une forte envie, devient un être humain, mais non sans passer d’abord par différentes leçons de vie.

« Nous avons passé beaucoup de temps à mettre sur pied un casting et une équipe incroyables, et nous sommes très chanceux d’avoir le soutien continu de Netflix … Tout le monde ici aime l’animation et nous le faisons avec une grande passion, donc nous pensons que c’est le support idéal pour raconter cette histoire classique d’une manière complètement différente », a déclaré Del Toro dans un communiqué de presse annonçant le casting.