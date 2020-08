L’industrie cinématographique est actuellement stoppée par la pandémie de coronavirus, cependant, de nombreux studios utilisent ces jours-ci pour planifier leurs prochains projets. Disney n’est pas loin derrière, car bien qu’ils aient dû passer par les dates de sortie de tous les films qui sortiront cette année (nous vous dirons ici comment était le calendrier), Des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles ils travaillaient sur le prochain film de Tron.

Et la vérité est qu’à ce stade, nous ne savons pas quoi penser, Eh bien, la maison de Mickey Mouse nous trompe depuis des années avec cette cassette. Depuis sa sortie Tron l’héritage en 2010, on parlait d’un nouveau film qui sortira et bien qu’il n’ait pas gagné ce qu’ils attendaient au box-office (la production a coûté 170 millions de dollars et en a levé 400 millions), ils envisageaient sérieusement de l’élargir pour en faire leur franchise phare.

Il n’y a pas encore de date de sortie, mais nous avons déjà des noms qui apparaîtront

Depuis, Disney a commencé à penser à la prochaine intrigue de l’univers Tron, pour lequel ils envisageaient de ramener Olivia Wilde et Garrett Hedlund de répéter leurs rôles. Mais malgré l’enthousiasme dont ils ont fait preuve, Tout a changé lorsqu’en 2015 ils ont annoncé que le projet était complètement arrêté, laissant l’histoire et surtout les fans qui l’attendaient déjà à la dérive.

Dans un véritable rebondissement, deux ans plus tard, on apprit que le très Jared Leto avait signé un contrat pour apparaître dans le prochain film bien qu’ils n’aient rien mentionné d’autre. Le sujet avec cette bande reste à ce jour en suspens car Bien qu’ils aient déjà les services de l’acteur et chanteur de 30 Seconds To Mars, ils ne nous disent toujours rien sur ce projet et bien sûr, nous n’avons pas de date de sortie provisoire.

Merci à Daft Punk de relancer «Tron 3»

Ce n’est qu’en 2020 que les rumeurs de Tron 3 ont refait surface et plus fortes que jamais. Dans une interview pour un podcast spécialisé dans Mission Impossible, le responsable de la musique et des bandes sonores de Walt Disney Studios, Mitchell Leib il a dit que ils cherchaient à faire une suite à ce filmDe plus, sa main basse a mentionné que le scénario était spectaculaire et que les discussions ont commencé avec le représentant de Daft Punk pour composer la partition de la bande.

Comme si cela ne suffisait pas a terminé en disant qu’ils attendaient Joseph Kosinski –Qui a réalisé Tron: Leegacy– asseyez-vous dans la chaise. Bien que ce soit une nouvelle qui a rendu les fans fous (car qui ne veut pas entendre les robots dans un épisode de cette franchise), la réalité est que le projet est toujours en attente et il n’y a rien de clair de la part de la maison de Mickey Mouse.

Vous pouvez également lire: EST-IL FAIT POUR NOUS? LA PRODUCTION DE «TRON 3» AVEC DAFT PUNK DANS LE SCORE EST DE NOUVEAU UNE POSSIBILITÉ

Le film aurait déjà son réalisateur … mais pour l’instant ils ne lui ont pas donné le feu vert

Après tout cela et quand nous avons commencé que le sujet avait été éteint, le nom de la bande est une fois de plus dans les tendances les plus fortes du monde car soi-disant, Disney avait déjà choisi le réalisateur du nouvel opus de Tron. D’accord avec la variété, la personne idéale pour développer ce film est Garth Davis -Qui nous a apporté des bandes comme Maria Magdalena et a reçu plusieurs nominations aux Oscars en 2016 pour Lion-.

Selon la même source, Jared Leto en plus d’être l’une des stars, Il entrera également en production aux côtés de Justin Springer et Emma Ludbrook.. Pour sa part, Jesse Wigutow est en charge de l’écriture du scénario, qui est toujours en développement et continue de travailler avec les dirigeants de Disney.

Et malgré le fait que cette annonce nous donne l’espoir de voir un troisième film Tron, la réalité est que cette source et Deadline ont clairement indiqué que La maison de Mickey Mouse ne lui a pas encore donné son feu vert. Bien que cela tombe, La bonne nouvelle est que peut-être avec cette annonce, nous aurons le signe que le prochain épisode peut enfin arriver et qu’il s’agit d’un coup de pouce dans la bonne direction pour l’avenir de la franchise