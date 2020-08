Dacre Montgomery prend les griffes de Wolverine après Hugh Jackman dans le nouveau design.

Dacre Montgomery prend les griffes pour remplacer Wolverine de Hugh Jackman dans le tout nouveau design imaginant une nouvelle version du mutant.

Alors que de nombreux fans se demandent toujours comment les mutants seront introduits aux côtés des héros les plus puissants de la Terre, un nouveau concept choisit la star de Stranger Things Dacre Montgomery comme candidat pour remplacer Wolverine de Hugh Jackman dans l’univers cinématographique Marvel. La co-vedette de Montgomery dans l’émission Netflix a récemment expliqué qu’elle pensait que le retard de la production grâce à la pandémie en cours aiderait en fait les auteurs de la série à affiner l’histoire. Mais maintenant que le MCU avance après l’acquisition de Fox par Disney, un artiste pense que Dacre Montgomery est le choix parfait pour un tout nouveau Wolverine.

La star de Stranger Things et Power Rangers est montrée en train de fumer une cigarette dans la nature avec un ensemble de griffes emblématiques de Wolverine. Il n’a pas tout à fait la coiffure longue et sauvage avec laquelle nous sommes habitués à voir Wolverine de Hugh Jackman, mais c’est toujours un look impressionnant. Dacre Montgomery porte également une veste en cuir volumineuse avec un col en fourrure, en parfaite harmonie avec le style de Wolverine lorsqu’il n’est pas dans l’un de ses costumes emblématiques. L’image vient de «apexform» sur Instagram et l’artiste a expliqué que la star avait une construction et un style d’acteur différents de Hugh Jackman, ce qui en fait le choix parfait en tant que nouvelle version du mutant. Jetez un œil à Dacre Montgomery en tant que Wolverine ci-dessous.

Pensez-vous que Dacre Montgomery est un bon choix pour remplacer Hugh Jackman en tant que Wolverine? Qui d’autre serait un bon candidat pour le rôle? Sound-off dans les commentaires!

Le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors du Comic-Con de San Diego de l’année dernière. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant que nous apprenions qui remplacera Hugh Jackman en tant que Wolverine.

