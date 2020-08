Une nouvelle édition impressionnante de fans montre la star de la Justice League Henry Cavill avec le look classique de Christopher Reeve Superman pour l’univers étendu de DC.

Bien que les fans attendent toujours de voir Henry Cavill revenir pour reprendre son rôle de Superman dans l’univers étendu de DC, cette œuvre imagine l’acteur avec le look de l’acteur légendaire Christopher Reeve. Cavill a révélé qu’il se sentait obligé de commenter les rumeurs qui circulaient sur son rôle dans DC, mais que cela irait à l’encontre de tout ce que Superman défendait de se lancer dans le débat sur la question de savoir s’il se séparait ou non de Warner Brothers.

L’œuvre provient d’un artiste numérique connu sous le nom de «jscomicart» sur Instagram et remplace la star de Superman Christopher Reeve par Henry Cavill. Il montre le dernier fils moderne de Krypton combiné avec Reeve de manière transparente, mélangeant le meilleur des deux époques du personnage. David S. Goyer a récemment discuté du film solo de Superman de Henry Cavill de 2013, expliquant à quoi aurait ressemblé la fin alternative de l’histoire. Jetez un œil à la refonte «rétro» de Cavill dans l’art ci-dessous.

Le Superman de Henry Cavill sera ensuite vu dans la section Justice League de Zack Snyder sur HBO Max. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.