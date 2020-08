Cette conception du Joker de Willem Dafoe serait intimidante dans la suite de «The Batman» face à Robert Pattinson.

Ce nouveau concept sinistre montre à quoi la star d’Aquaman Willem Dafoe pourrait ressembler à Joker pour The Batman de Robert Pattinson.

Des rumeurs récentes ont peut-être révélé que le pilote de Batman, Matt Reeves, cherchait à présenter le Joker dans une suite du film autonome de Robert Pattinson. Peu de temps après, les fans ont inondé les réseaux sociaux pour suggérer leurs acteurs préférés pour le méchant de DC Comics. L’un des choix les plus populaires pour le rôle n’était nul autre que Willem Dafoe d’Aquaman. L’acteur a déjà joué un méchant dérangé dans la première sortie en solo cinématographique de Tobey Maguire en tant que Spider-Man, et sa récente performance maniaque dans Le phare en face de Pattinson montre qu’il peut facilement jouer un individu perturbé. Fait intéressant, la voix de Batman de Pattinson est apparemment inspirée par l’accent de Dafoe dans The Lighthouse.

Un nouveau design de l’artiste numérique «anarchy_graphicsllc» sur Instagram révèle à quoi Willem Dafoe pourrait ressembler en tant que suite du Joker pour The Batman et c’est assez sinistre. Le design est assez simple et donne des cheveux verts à Dafoe avec un sourire diabolique. Les fans de bandes dessinées se souviendront instantanément de la série Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo avec ce design. Si le méchant est vraiment en route pour la suite de Pattinson, Willem Dafoe pourrait être un excellent ajout à la distribution du film.

Les détails de l’intrigue pour The Batman sont gardés secrets, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie Batman avec Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

