Jetez un œil à Ben Affleck portant le costume DC Rebirth Batman pour « The Flash »

Un nouveau concept pour le film The Flash d’Ezra Miller montre l’acteur de Batman Ben Affleck avec la combinaison DC Rebirth Batsuit.

Suite à l’incroyable nouvelle que Ben Affleck est de retour pour jouer à Batman dans The Flash, cette modification de fan le met dans une version live-action du DC Rebirth Batsuit. La nouvelle est arrivée avec le pilote de Flash Andy Muschietti, expliquant que Batman de Ben Affleck agira en tant que mentor pour Scarlet Speedster d’Ezra Miller. Étant donné que le film adapte des parties du scénario de Flashpoint qui voit Barry Allen voyager dans le temps pour sauver sa mère, il n’est pas étonnant que l’homme le plus rapide du monde se confie à un autre héros établi qui a perdu sa mère à un jeune âge.

La conception du Batman de Ben Affleck dans le DC Rebirth Batsuit vient de l’artiste numérique spdrmnkyxxiii, qui a offert au personnage un nouveau costume étonnant pour son retour dans The Flash. Il combine le costume que nous avons vu pour la dernière fois Affleck porter dans Justice League, avec le look doré des bandes dessinées DC Rebirth. Selon la productrice Barbara Muschietti, Affleck était apparemment assez ouvert à reprendre le rôle de The Flash d’Ezra Miller. Le fan art donne également à Batman un capot plus détaillé, ainsi que des reflets dorés sur ses gantelets pour correspondre au symbole de la ceinture et de la poitrine. Jetez un œil au costume DC Rebirth Batman de Ben Affleck pour The Flash ci-dessous.

Batman de Ben Affleck et The Flash d’Ezra Miller seront ensuite vus dans Justice League Cut de Zack Snyder. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

La coupe de la Justice League de Zack Snyder arrivera sur HBO Max en 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood concernant toutes les dernières nouvelles menant à DC FanDome et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

