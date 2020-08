The Riddler de Paul Dano semble prêt à défier Robert Pattinson dans le nouveau design.

Paul Dano se transforme en The Riddler dans un nouveau concept effrayant qui montre à quoi pourrait ressembler le méchant de DC Comics dans The Batman de Robert Pattinson.

The Batman de Robert Pattinson est rapidement devenu l’une des sorties les plus attendues de 2021 pour certains fans et bien que beaucoup espèrent voir des images du film de super-héros à DC FanDome plus tard ce mois-ci, il n’est pas clair si les images seront dévoilées lors de l’événement. Pour le moment, une nouvelle modification effrayante de fans imagine à quoi pourrait ressembler The Riddler de Paul Dano sur grand écran. C’est un costume très différent des tenues que nous avons vues sur grand écran dans Batman Forever et à la télévision avec Gotham.

L’œuvre d’art provient de l’artiste numérique William Gray sur Instagram et représente The Riddler avec une tenue beaucoup plus pratique que le costume et le costume de chapeau melon auquel les fans sont habitués. Étant donné que le méchant des bandes dessinées installe constamment des pièges et des énigmes élaborés à résoudre par le chevalier noir, un costume sur mesure n’est pas exactement la chose la plus appropriée à porter. Mais cette œuvre d’art représente Paul Dano dans une veste vert foncé et marron patinée avec une capuche, avec des points d’interrogation griffonnés sur les revers et le reste du manteau. Dano a précédemment parlé du rôle, l’appelant «quelque chose d’amusant». C’est définitivement un look plus intense qui conviendrait à la nouvelle version de Gotham dans The Batman de Robert Pattinson. Vous pouvez consulter le concept ci-dessous.

Que pensez-vous de la conception de Paul Dano en tant que The Riddler? Êtes-vous impatient de voir le méchant dans The Batman de Robert Pattinson? Faites-nous savoir dans la section des commentaires!

Les détails de l’intrigue pour The Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie mettant en vedette Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir en salles le 1er octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant Bill Skarsgard, Robert Pattinson et l’univers de Batman, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.

La source: williamgray_art

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.