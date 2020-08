La star de ‘Kingsman’ Taron Egerton rejoint les X-Men et remplace Hugh Jackman en tant que Wolverine dans le nouveau design.

Taron Egerton devient le remplaçant de Hugh Jackman pour Wolverine dans un nouveau montage de fans qui montre la star de Kingsman avec un costume X-Men fidèle à la bande dessinée pour l’univers cinématographique Marvel.

Alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles sur la façon dont les X-Men et les Fantastic Four feront leurs débuts dans l’univers cinématographique Marvel après l’acquisition de Fox par Disney, ce concept montre la star de Kingsman Taron Egerton remplaçant Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Le montage des fans donne à Egerton le capot emblématique que les fans n’ont pu apercevoir que lors d’une scène supprimée de The Wolverine de James Mangold. Mangold a confirmé que Hugh Jackman n’avait même pas pu porter le costume, ce qui a évidemment déçu la plupart des fans de X-Men.

Le fan art provient de l’artiste numérique «bobby_art» sur Instagram et donne à la star de Kingsman Taron Egerton un costume de Wolverine tactique et précis pour remplacer Hugh Jackman en tant que personnage des X-Men. Le capot comporte les oreilles pointues icône, qui rappelleront sans aucun doute instantanément aux fans les bandes dessinées et la série animée légendaire. Jackman lui-même a récemment montré une vidéo des coulisses de son physique de Wolverine pour célébrer le 20e anniversaire de X-Men. L’artiste a expliqué qu’il avait choisi Egerton pour sa conception car il avait «une bonne taille et il avait la gamme d’acteur». Jetez un œil au design impressionnant de la star de Kingsman en tant que Logan ci-dessous.

Voulez-vous que Taron Egerton joue le prochain Wolverine? Êtes-vous triste de voir Hugh Jackman quitter le rôle? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors du Comic-Con de San Diego de l’année dernière. Cependant, le studio ne serait pas pressé de présenter les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant que nous apprenions qui remplacera Hugh Jackman en tant que Wolverine.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles concernant l’avenir de Taron Egerton, Hugh Jackman et Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original.

Source: bobby_art

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.