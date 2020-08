Le Batsuit d’Adam West obtient une refonte moderne pour la star de ‘The Batman’ Robert Pattinson.

Le nouveau design du concept place la star de Batman, Robert Pattinson, dans une version mise à jour du Batsuit qu’Adam West portait dans la série des années 1960.

Alors que les fans attendent avec impatience de voir plus de Robert Pattinson dans Le Batman après le premier regard sur le nouveau Dark Knight arrivé plus tôt cette année, un nouveau design place la star dans une combinaison Adam West mise à jour. Fait intéressant, la star de Batman Jeffrey Wright et le réalisateur Matt Reeves se sont liés par leur amour commun pour la série classique, qui donne une tournure légère au Caped Crusader plutôt que les versions plus moroses des héros auxquels les fans sont habitués en ce moment.

L’artiste numérique George Evangelista a révélé le nouveau concept sur Instagram, donnant à Robert Pattinson une version plus volumineuse et blindée du costume Adam West. Il a même les détails sur le capot où le dessin des sourcils était sur le costume d’origine. Il est également facile d’imaginer cela à côté de certains des costumes alternatifs de Batman: Arkham Knight. Le costume semble pouvoir affronter certains des plus grands ennemis du héros comme Bane, bien que Dave Bautista ait récemment confirmé qu’il ne jouerait pas le méchant dans le film. La conception comporte également un grand emblème de chauve-souris sur sa poitrine à côté d’énormes gantelets. Il sera intéressant de voir si le justicier de Robert Pattinson apporte des modifications cosmétiques à son costume dans The Batman. Jetez un œil à la conception ci-dessous.

Que pensez-vous de Robert Pattinson dans la combinaison Adam West? Êtes-vous excité pour The Batman? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Les détails de l’intrigue pour The Batman sont gardés sous clé, mais le projet sera centré sur Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, racontant Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie Batman mettant en vedette Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Caped Crusader, Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir en salles le 1er octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant Robert Pattinson et l’univers Batman, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.

Source: George Evangelista

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.