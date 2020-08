Jusqu’à ce stade de la pandémie, combien d’informations déroutantes avez-vous reçues sur le Covid-19? Avez-vous reçu le message que les thermomètres infrarouges tuaient les neurones? Peut-être avez-vous déjà lu beaucoup de fausses informations, et bien qu’il semble que les fausses nouvelles soient une bataille perdue, WhatsApp a ajouté une nouvelle fonction pour empêcher la prolifération de messages -plus- trompeurs via son service de messagerie, qui maintenant, il permettra aux utilisateurs de vérifier les messages qui leur ont été transmis pour éviter le chaos et la confusion.

WhatsApp commence à tester une nouvelle fonctionnalité qui Il permettra aux utilisateurs de «rechercher rapidement le contenu des messages viraux pour vérifier les informations erronées». La fonctionnalité est désormais disponible au Mexique et apparaîtra avec une loupe sur les messages qui ont été transférés sur une chaîne de cinq personnes maximum. En appuyant sur l’icône, WhatsApp vous demandera si vous souhaitez corroborer les informations en ligne dans le but de vérifier les informations.

WhatsApp a présenté un exemple dans lequel il a montré un message viral indiquant que boire de l’eau bouillie à l’ail guérit Covid-19, et comment en cliquant sur la loupe, une recherche rapide sur Internet nie l’information.

La nouvelle fonctionnalité WhatsApp pour vérifier les fausses nouvelles Android et iOS sont disponibles.