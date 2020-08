W Magazine, la publication de mode haut de gamme anciennement détenue par Condé Nast, a un nouveau groupe de propriété – dirigé par le mannequin / influenceur / entrepreneur Karlie Kloss.

Vendredi, la rédactrice en chef du magazine W, Sara Moonves (fille du chef évincé de CBS, Leslie Moonves), a annoncé qu’elle avait réuni un groupe d’investisseurs dirigé par Kloss pour acquérir la marque dans le cadre d’une nouvelle coentreprise appelée W Media.

Parmi les autres investisseurs dans W Media figurent le producteur de films Jason Blum, fondateur / PDG de Blumhouse Productions; Lewis Hamilton; Kirsten Green de Forerunner Ventures; Dara Treseder, aujourd’hui responsable du marketing chez Peloton; Kaia Gerber; Aryeh B. Bourkoff de LionTree; et cuivre.

La nouvelle société, citant la pandémie de COVID-19, a déclaré que W prévoyait «un numéro d’impression agrégé pour le reste de 2020», qui sera son numéro annuel «Nouveaux originaux» à l’automne. À partir de 2021, W Magazine prévoit de reprendre un calendrier de publication régulier six fois par an.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Le rachat de W Magazine intervient après que Condé Nast – dans le cadre de la réduction de son portefeuille pour réduire les coûts – a vendu en juin 2019 le titre de mode à Future Media, une société holding dirigée par Marc Lotenberg, qui a fusionné W avec Surface et Watch Journal de Future Media. À cette époque, Sara Moonves a été nommée rédactrice en chef de W avec le départ du rédacteur en chef de longue date Stefano Tonchi.

Dans le cadre de la formation de W Media, l’entreprise a conclu un accord avec la société holding de médias numériques Bustle Digital Group pour opérer en tant que partenaire «soutenant la technologie, les ventes et les opérations de la marque. Le PDG de BDG, Bryan Goldberg, servira d’associé directeur. En 2019, dans le cadre de son jeu roll-up, BDG a acheté la publication de mode Nylon.

La société nouvellement formée W Media se concentrera sur l’expansion de l’empreinte de W «grâce à une approche avant-gardiste centrée sur l’élévation de la prochaine génération de talents dans l’art, le divertissement, la mode, les médias et la culture pop», a déclaré la société. Cela comprendra l’expansion des offres éditoriales de W grâce à «à la fois des franchises préexistantes au sein de l’écosystème W et de nouvelles initiatives de contenu», comme un réseau de contributeurs «conçu pour soutenir des voix diverses et une représentation plus équitable dans l’industrie».

«Je suis très honorée de continuer à diriger l’incroyable équipe de W», a déclaré Sara Moonves dans un communiqué. «Grâce à notre incroyable contenu éditorial et original, je suis ravi d’engager notre public de nouvelles manières et d’attirer de nouveaux membres alors que nous étendons notre empreinte mondiale à travers le paysage des médias numériques en constante évolution, tout en préservant l’héritage de W en tant que leader de l’art. , culture et mode. »

W Magazine a été lancé en 1972 en tant que pub jumeau de WWD (maintenant propriété de PMC, éditeur de Variety). W a rejoint Condé Nast après que la société mère Advance Publications a acheté Fairchild Publications en 1999. PMC a racheté en 2014 le groupe de mode business-to-business Fairchild (qui n’incluait pas W Magazine) à Condé Nast.