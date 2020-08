Walter Lure, ancien guitariste des légendes punk Johnny Thunders And The Heartbreakers, est décédé à l’âge de 71 ans.

La nouvelle a été confirmée dans un message Facebook du club de Los Angeles The Starwood. Il disait: «Walter Lure (22 avril 1949-22 août 2020), notre cher ami est décédé. Walter a reçu un diagnostic de cancer du foie et du poumon en juillet 2020, qui s’est propagé rapidement et il est décédé des complications liées au cancer au 71 ans, paisiblement à l’hôpital, entouré de sa famille.

« Il était très aimé de tous et respecté pour tout ce qu’il a contribué au monde de la musique. Il nous manquera beaucoup. À sa famille, ses amis et ses fans, nos plus sincères condoléances. Qu’il RIP. »

Lure a rejoint les Heartbreakers en 1975 et a joué sur le classique L.A.M.F. album alors que la scène punk à New York commençait à exploser.

«Il y avait définitivement tout un truc communautaire en cours», a déclaré Lure à Classic Rock. «C’était la scène new-yorkaise et nous en faisions partie, que ce soit avec Debbie Harry ou David Byrne ou qui que ce soit.

« Il y a eu des rivalités plus tard, mais c’était assez diversifié entre des groupes comme Talking Heads et Television, qui étaient presque diamétralement opposés à The Heartbreakers. Nous n’avions même pas de direction à l’époque.

«L’essentiel était que nous ayons tous grandi avec – et mangé, bu et respiré – un rock solide et rapide. C’est ce que nous avons tous aimé. Je suppose que vous pourriez nous appeler le seul groupe de rock authentique de la ville, d’autant plus qu’il a évolué à partir des Dolls, qui pour moi était le premier groupe de New York.

Les Heartbreakers faisaient également partie de la tristement célèbre tournée Anarchy au Royaume-Uni, volant pour rejoindre un line-up qui comprenait également les Sex Pistols, The Clash et The Damned.

«Toute la scène était de la folie», nous a dit Lure. «Des enfants avec des épingles de sûreté et des cheveux colorés, ce qui m’a rappelé les Dolls. Johnny Rotten essayait d’être un vilain petit con en tournée, d’établir sa personnalité comme un salaud. C’était un gars formidable quand on traînait dans les bars d’hôtels, mais dès que quelqu’un venait de l’extérieur, toute sa personnalité allait changer.

«La première nuit où Steve Jones et Paul Cook nous ont rencontrés dans le hall, ils se cachaient en arrière-plan. Nous pensions qu’ils essayaient d’être odieux, mais nous avons découvert plus tard qu’ils ne savaient tout simplement pas quoi dire à Johnny et Jerry [Thunders and Nolan, from The Heartbreakers], qui étaient leurs idoles. «

Lure a continué à jouer des spectacles occasionnels avec The Heartbreakers jusqu’à la mort de Johnny Thunders en 1991, et a également travaillé avec The Ramones, ajoutant des parties de guitare sur leurs albums Subterranean Jungle et Too Tough to Die.

Il a continué à jouer en live tout en poursuivant une carrière parallèle en tant que courtier de Wall Street, montant sur scène au Bowery Electric de New York en 2016 pour interpréter L.A.M.F. aux côtés du batteur Blondie Clem Burke, de l’ancien bassiste de Replacements and Guns N ’Roses Tommy Stinson et du guitariste de MC5 Wayne Kramer. Le spectacle a ensuite été publié sous forme d’album live.

« Je suis allé voir Walter Lure jouer à L.A.M.F. il y a quelques semaines, nous a dit le bassiste de Guns N ‘Roses Duff McKagan l’année dernière. » J’y suis allé moi-même au centre-ville de LA. Il y a un parking à cinq dollars de l’autre côté de la rue et j’ai garé ma voiture. Je suis entré et j’ai vu Pirate Love, Born To Lose, Chinese Rocks. C’est tout ce dont j’avais besoin. C’était super. Ce disque a eu un impact énorme sur moi. «