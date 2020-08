Warner Music Group (WMG) a nommé le Dr Maurice Stinnett à la tête de l’équité mondiale, de la diversité et de l’inclusion. Il vient de BSE Global, dont le portefeuille comprend l’équipe de la NBA, les Brooklyn Nets, le New York Liberty de la WNBA et le Barclays Center de Brooklyn, où il a récemment occupé le poste de vice-président de la diversité, de l’inclusion et de la culture. Basé à New York, il rendra compte au PDG de WMG Steve Cooper et travaillera en partenariat avec Nina Bhagwat, responsable de l’inclusion et de la diversité de Warner Music UK.

Stinnett est un universitaire renommé qui détient des diplômes de l’Université Columbia et du Princeton Theological Seminary et a reçu de nombreuses distinctions, notamment le prix du président pour le service communautaire et l’activisme de la NAACP de Springfield, Ohio.

Dans son nouveau poste, Stinnett dirigera les initiatives de l’entreprise en ce qui concerne la culture d’une culture diversifiée et inclusive.

A déclaré Cooper lors de cette annonce: «Les deux derniers mois ont vu un bilan sans précédent dans la lutte contre le racisme systémique et l’injustice. Nous nous engageons à apporter un changement durable dans toute notre entreprise et dans notre industrie en général. Maurice apporte des connaissances, une expérience et une passion impressionnantes à ce nouveau poste important. Il sera un leader dynamique qui nous tiendra responsables de nos promesses et sera une voix crédible à la fois au sein de notre entreprise et dans la communauté musicale mondiale.

Stinnett a ajouté: «La musique est une force pour le bien dans le monde, et l’industrie de la musique est composée d’artistes, d’auteurs-compositeurs et de personnes de tous horizons. Notre entreprise peut et doit montrer la voie en ouvrant une nouvelle ère de diversité et d’inclusion. Nous sommes à un tournant de l’histoire, et il y a un réel engagement et un désir de vraie transformation et de transparence chez WMG. Je suis ravi de rejoindre l’entreprise dans ce voyage important, et je suis reconnaissant à Steve pour cette opportunité de contribuer à faire une différence. En accédant à ce nouveau rôle, je suis extrêmement fier du travail accompli par toute la famille BSE Global pour faire progresser l’égalité raciale et la justice sociale. Je continuerai d’encourager les Nets et Liberty en tant que membre de la communauté de Brooklyn.