WarnerMedia a officiellement lancé une enquête tierce sur la production de Justice League sur des allégations d’abus au travail que la star de Cyborg, Ray Fisher, a révélées au début de cette année.

WarnerMedia a eu les mains pleines cette semaine. Grâce au prochain événement DC FanDome plus tard cette semaine et à un grand nombre de nouvelles à venir, y compris le retour de Ben Affleck dans le rôle de Batman pour le film The Flash d’Ezra Miller, l’univers du film DC est au centre de nombreuses nouvelles. Mais il y a au moins une autre histoire qui met en évidence le côté le plus sombre de l’entreprise en ce qui concerne Justice League.

Plus tôt cette année, la star de Cyborg Ray Fisher s’est prononcée contre Joss Whedon qui a supervisé les reprises pendant Justice League, alléguant que le réalisateur était toxique et non professionnel sur le plateau et que son comportement avait été activé par les producteurs Geoff Johns et Jon Berg. Plus tard, il a révélé que Geoff Johns avait menacé sa carrière s’il continuait à se plaindre des conditions du film. Il semble maintenant que WarnerMedia prend les allégations très au sérieux.

Plus tôt dans la journée, Ray Fisher a révélé que WarnerMedia, après avoir interviewé des membres de la distribution et de l’équipe pendant cinq semaines, lance une enquête indépendante sur ce qui s’est passé pendant les reprises de la Justice League:

Je pense que cette enquête montrera que Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (et d’autres) ont abusé de leur pouvoir pendant l’incertitude de la fusion d’AT & T avec Time Warner. Merci @WarnerMedia et @ATT d’avoir fait des progrès pour garantir un lieu de travail plus sûr pour tous! 🙏🏽 A> E (2/2) – Ray Fisher (@ ray8fisher) 20 août 2020

Que pensez-vous tous de cette évolution? Êtes-vous heureux d’apprendre que WarnerMedia prend au sérieux les allégations de Ray Fisher sur la Justice League? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

La coupure de la Justice League de Zack Snyder arrivera sur HBO Max en 2021. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur l’enquête de WarnerMedia sur les allégations de Ray Fisher et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original.

Source: Twitter