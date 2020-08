La catégorie des chansons d’Emmys (musique et paroles officiellement originales) comprend un large éventail de mélodies, des bagatelles amusantes de fin de soirée aux puissants hymnes de conclusion. Cette année, les membres votants de l’Académie de télévision ont choisi sept chansons dignes écrites par des lauréats d’un Oscar, des Grammy et plus encore.

Le parrain noir

(Netflix)

Lorsque la fille de Clarence Avant, Nicole, a demandé au compositeur Pharrell Williams d’envisager d’écrire une chanson de fin de titre pour le documentaire sur la vie du directeur musical, il avoue: «Je pensais connaître l’héritage de cet homme. Je n’avais aucune idée de son empreinte digitale sur tant de choses dont nous bénéficions tous. Ainsi, avec son collègue auteur-compositeur Chad Hugo, il a écrit «Lettre à mon parrain», s’inspirant de nombreux genres musicaux, «pour refléter sa portée éclectique en termes d’affaires et d’influence». Les paroles – «il est notre lustre, pour apporter la lumière» – étaient la métaphore de Williams pour la capacité d’Avant à ouvrir les portes de «ces espaces souvent sombres» où

les artistes signaient leurs contrats.

Euphorie

(HBO)

Le compositeur-producteur Labrinth avait presque terminé avec sa partition pour le nouveau drame lorsque le créateur Sam Levinson a décidé de prendre un extrait de gospel-choral inachevé et de le transformer en une finale élaborée avec un énorme choeur, une ligne de batterie et le chant de la star Zendaya. «OK, whoa, c’est intense», se souvient Labrinth avoir pensé. «Alors j’ai commencé à écrire le deuxième couplet [and] Sam m’a aidé à terminer cette idée. La chanson «All for Us» devient un clip dramatique et hallucinant alors que son personnage Rue succombe à nouveau à l’attrait de la drogue. La chanson, dit Labrinth, est un contrepoint musical aux images: «Elle est comme, ‘Je vais me battre contre ça’, et elle ne l’est pas. C’est son rêve d’être cette personne, mais elle n’a pas pu y arriver.

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

(HBO)

En novembre, le comédien a clôturé le livre sur un procès en diffamation raté du magnat du charbon Robert Murray avec ce qui pourrait être le coup musical le plus scandaleux de l’histoire de la télévision: «Eat Shit, Bob», un numéro de production drôle et profane de cinq minutes qui commence dans le studio, présente un quatuor de salon de coiffure d’écureuils géants et se termine avec 50 danseurs à Times Square. Le défi, dit le compositeur David Dabbon, était de «trouver la meilleure façon de faire fonctionner le matériau de cette manière scandaleuse. Avec une chanson de comédie, le rythme de la façon dont le texte est entendu est vraiment important – le garder léger et positif tout en disant une telle vérité en même temps.

Petits feux partout

(Hulu)

L’auteur-compositeur-interprète Ingrid Michaelson, invitée à contribuer une chanson à la finale

de la série limitée dirigée par Kerry Washington / Reese Witherspoon, savait qu’elle voulait écrire sur «la relation complexe entre mères et filles». La chanson «Build It Up» commence alors que l’artiste Mia (Washington) quitte la ville après les incendies titulaires. «Le plan était de l’avoir sous cette dernière scène», dit Michaelson. «Nous l’avons positionné de manière à ce qu’il ne chevauche pas le dialogue. Mais cela a fini par être trop d’informations. Ainsi, la chanson a été déplacée dans la séquence du titre final, mais contre les photographies en noir et blanc de Mia. «Cela a été fait avec élégance, presque raconter l’histoire à travers les images.»

La merveilleuse Mme Maisel

(Amazon)

La série a remporté la supervision musicale des Emmys deux années de suite, mais pour la troisième saison, les showrunners Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino ont enrôlé les compositeurs vétérans de théâtre musical Thomas Mizer et Curtis Moore pour écrire cinq nouvelles chansons. « One Less Angel » est le faux succès de style Motown-Brill Building des années 60 que Shy Baldwin (LeRoy McClain) chante dans l’émission USO du premier épisode. « Ils nous ont dit [to] pense que Johnny Mathis rencontre Sam Cooke », dit Mizer. « Une partie de la douceur de Mathis, mais en dessous il y a un grain. » Ils ont créé tellement de démos que «nous pourrions créer un album entier de chansons de Shy Baldwin», ironise Moore.

C’est nous

(NBC)

Le créateur Dan Fogelman a lancé au compositeur Siddhartha Khosla une balle courbe au début de la quatrième saison de la série: écrivez une chanson qui sera un succès dans 30 ans. Les téléspectateurs ont été présentés à un nouveau personnage, Jack (Blake Stadnik), un auteur-compositeur-interprète aveugle qui s’est avéré être le fils de Kate et Toby (Chrissy Metz, Chris Sullivan). Son interprétation émouvante de «Mémorisé» – avec des paroles de Taylor Goldsmith (du groupe folk-rock Dawes et mari de la star de la série Mandy Moore) – tourné lors d’un concert de Chicago en juillet dernier au Greek Theatre de Los Angeles. « Le défi ici était de faire en sorte que les paroles parlent à la plus grande image de la série sans être trop sur le nez », dit Khosla.

Gardiens

(HBO)

Le producteur Damon Lindelof voulait qu’une chanson de Doris Day des années 1940 joue contre une scène de lynchage dans la série limitée à univers alternatif. Lorsqu’il s’est avéré impossible d’obtenir une licence, il s’est tourné vers ses compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross pour un original. Reznor déclare: «Damon pensait que ce serait mieux si nous le faisions plutôt que de laisser tomber quelque chose de facile. Il y a eu des moments de panique extrême: comment diable allons-nous enregistrer un big band qui sonne exactement comme quelque chose de 1940 avec une voix qui correspond à cette scène, et pouvons-nous faire cela en moins d’une semaine? Mais ils l’ont fait, en engageant le jazzman Dan Higgins pour le produire avec une voix de Laura Dickinson aux sonorités d’époque.