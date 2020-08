Wayne Fontana, un chanteur pop surtout connu pour le tube de 1965 «The Game of Love», est décédé jeudi, selon sa famille. Il avait 74 ans.

«La famille de Wayne Fontana a le regret d’annoncer son décès cet après-midi à l’hôpital Steppinghill de Stockport. Son partenaire de longue date était à ses côtés », a écrit un porte-parole de la famille de Fontana sur Twitter le 6 août.

Fontana est née Glyn Ellis le 28 octobre 1945 à Manchester, en Angleterre. En 1963, Fontana a signé un contrat record avec son groupe de soutien, les Mindbenders, et ils se sont hissés à la cinquième place des charts britanniques juste un an plus tard avec le single « Um, Um, Um, Um, Um, Um. » « The Game of Love » est sorti en 1965, ce qui a donné à Fontana et aux Mindbenders un succès n ° 1 aux États-Unis, en plus de la deuxième place au Royaume-Uni.

Cependant, le temps de Fontana avec The Mindbenders fut de courte durée, car il aurait quitté le groupe à la mi-performance en octobre 1965 pour poursuivre une carrière solo. Fontana a obtenu un certain succès avec «Pamela Pamela» en 1966 et «Gina» en 1967, mais n’a pas réussi à faire de nouveau un impact sur les charts américains. Après avoir été l’un des premiers interprètes au désormais emblématique Festival de Glastonbury en 1970, Fontana a pris une pause dans la musique. Il revient en 1973 et 1976 avec deux singles, mais avec un succès minime.

Dans une interview avec Daily Express en 2017, Fontana a révélé qu’il avait lutté contre l’alcoolisme après avoir quitté l’industrie de la musique, mais qu’il était devenu sobre en 1977. «Je me suis mis à la retraite, j’ai trop bu et je ne savais pas où j’étais la moitié du temps. », A déclaré Fontana.

Le DJ de la BBC, Tony Blackburn, a rendu hommage à Fontana sur Twitter le 7 août, en écrivant: «Je suis désolé d’apprendre le décès de la grande icône des années 60, Wayne Fontana, hier. C’était un gars adorable et il nous a donné de super chansons.

Peter Noone, le chanteur principal du groupe Herman’s Hermits, né à Manchester dans les années 1960, s’est souvenu de Fontana sur Facebook. «Wayne Wayne ne pars pas», a écrit Noone. «Après 59 ans d’amitié, de rires, de larmes de cellules de prison et de grelots perdus, nous avons remis notre charmant chanteur Wayne Fontana au big band de ROCK AND ROLL HEAVEN.

Fontana laisse dans le deuil son partenaire, sa fille et ses deux fils.