Aux participants au Festival de Saint-Sébastien Une édition chargée de séries vous attend. Après l’annonce que HBO et Movistar + seraient représentés dans la sélection officielle par ‘Patria’ et ‘Antidisturbios’, deux des productions nationales les plus puissantes de l’année, c’est maintenant au tour de « We Are Who We Are », également de HBO, qui sera vu dans son intégralité au concours de Saint-Sébastien.

Vittoria Bottin dans ‘Nous sommes qui nous sommes’

La première mondiale de « We Are Who We Are » fait également partie de la sélection officielle, dans une série de projections spéciales qui accueillera le lancement des huit chapitres de cette coproduction entre HBO et Sky. Ainsi, la fiction de Luca Guadagnino (« Appelez-moi par votre nom ») assure un écho mondial avant son lancement officiel. Dans notre pays, cette première sera vécue par HBO Espagne, qui Le 15 septembre offrira les deux premiers épisodes de la série.

Mélange culturel

« We Are Who We Are » est l’irruption de Guadagnino dans le domaine de la télévision. Le cinéaste italien n’a pas marché à demi-mesures, puisqu’il agit non seulement en tant que réalisateur et scénariste, mais il a maintenu la cohésion narrative en tant que showrunner et est également accrédité en tant que producteur exécutif. Dans le domaine de la scénarisation, il a été accompagné de Paolo Giordano et Francesca Manieri, qui l’ont aidé à composer une histoire sur l’adolescence, avec ses extases et ses obstacles, dans une base militaire Américain en Italie.

L’annonce de sa participation à l’événement cinématographique a été accompagnée de quelques mots enthousiastes de son organisateur, José Luis Rebordinos: « Guadagnino parvient à créer un univers unique dans lequel coexistent des personnages mémorables qui cherchent à se retrouver, à forger leur propre identité et à trouver leur place dans un monde dans lequel ils se sentent mal placés. La série C’est une belle ode à la liberté et à l’individualité des gens, en particulier des jeunes. De plus, il est raconté, filmé et interprété de manière vertueuse. «