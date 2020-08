Weezer a dévoilé la première chanson du prochain épisode de «Bill & Ted’s Excellent Adventure». La chanson «Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)» est une bande originale «Bill & Ted Face the Music», qui débute le 28 août dans certains cinémas.

Wyld Stallyns, le groupe fictif de Theodore «Ted» Logan (Keanu Reeves) et Bill Preston Esq. (Alex Winters) revient dans ce troisième film de la franchise, ce n’est que maintenant que les copains stoners sont mariés (pas entre eux) avec des enfants et ils ont une dernière mission: trouver et enregistrer la chanson qui sauvera la musique et unira le monde. Ils ont 78 minutes pour le faire.

Alors qu’ils voyagent à travers l’histoire dans leur quête, ils rencontrent des notables musicaux comme Big Black Delta, Mastodon et Lamb of God, qui figurent tous sur la bande originale.

Weezer a taquiné un extrait de «Beginning Of The End» sur le Twitter du groupe plus tôt cette semaine avec le chanteur Rivers Cuomo riffant à la guitare.

Il est temps d’être excellent, les gars – vendredi 14 août pic.twitter.com/bVjLBAvDDQ – weezer (@Weezer) 12 août 2020

La chanson est désormais disponible sur les plateformes numériques via 10K Projects, qui publiera également la bande originale du film.

Voir la tracklist et la pochette ci-dessous:

Big Black Delta – «Perdu dans le temps»

Alec Wigdahl – «Big Red Balloon»

Weezer – « Début de la fin (Wyld Stallyns Edit) »

Cold War Kids – «Histoire de nos vies»

Mastodonte – «Rufus Lives»

Big Black Delta – «Circuits Of Time»

PAUVRETÉ – «La nuit la plus sombre»

Agneau de Dieu – « La mort de nous »

FIDLAR – «Breaker»

Culture Wars – «Laissez-moi seul»

Blame My Youth – «Là où tu appartiens»

Wyld Stallyns (feat. Animals As Leaders, Christian Scott aTunde Adjuah) – «Face The Music»

Wyld Stallyns – «Ce qui nous lie à travers le temps: la nature chimique, physique et biologique de l’amour; une exploration de la signification du sens, partie 1 »