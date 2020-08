Sur une base bar-pour-bar, il est peut-être temps de commencer à respecter le nom de Westside Gunn.

C’est le jeu du rap, et la confiance est l’une des qualités les plus importantes qu’un animateur puisse avoir. Pour Westside Gunn, qui a généreusement minimisé ses propres compétences par rapport à Conway et Benny The Butcher, la conversation sur son art est rarement centrée sur son jeu de stylo. Pourtant, ceux qui écoutent vraiment le cracheur de Griselda sont bien conscients de ce qu’il apporte à la table, et à bien des égards, peu peuvent égaler son approche pour donner vie à des tableaux violents – et avec un esprit joyeux, en plus.

Jeremy Moeller / .

Aujourd’hui, il semblerait que Westside ait décidé de se gonfler un peu la poitrine, indiquant clairement que son lyrisme ne doit en aucun cas être sous-estimé. Répondant à un fan citant quelques mesures de choix de son couplet sur « Boosie Fade » de Roc Marciano, Gunn a fait une déclaration élevée. «Si tu mets mes paroles sur papier, je suis une chèvre», écrit-il. « C’est juste que les MF sont trop lents pour me comprendre, ils veulent que ce soit simple. »

Alors que certains pourraient lever un sourcil à la simple évocation de l’acronyme GOAT, beaucoup ont en fait validé la déclaration de Gunn avec des éloges et une approbation supplémentaire. Et peut-être qu’il y a du mérite à la déclaration du capo Griselda; sur le papier, beaucoup de ses bars sont aussi intelligents, imaginatifs et carrément durs que quiconque écrit actuellement de la musique gangsta rap dans le jeu de rap. Que pensez-vous – est-il temps de réévaluer les prouesses lyriques d’élite de Westside Gunn?