Les dirigeants de la Writers Guild of America West ont vanté les avantages de leur campagne visant à réorganiser la façon dont les agences représentent leurs membres.

Le conseil d’administration de WGA West a informé ses 10 000 membres dans un message mardi soir qu’un objectif clé de la campagne de l’agence est la diffusion d’informations en temps opportun des agences pour aider à l’application des retards de paiement et des violations de la gratuité du travail. Un autre objectif est d’améliorer l’analyse de la guilde de la rémunération et d’autres tendances de l’emploi.

«Les agences franchisées partagent désormais des factures, des notes de transaction, des contrats et des informations sur la rémunération et les commissions des rédacteurs avec la Guilde», indique le message. «Au 31 juillet, la Guilde avait reçu environ 700 mémos d’affaires et contrats longs et 1 100 factures.»

Plus de 80 agences sont désormais autorisées à représenter les membres de WGA grâce à l’acceptation d’une limite sur les frais d’emballage d’agence et la production affiliée. Le 13 avril 2019, le président de WGA West, David Goodman, a dit aux membres de WGA de licencier leurs agents si les agents n’avaient pas accepté d’interdire les frais d’emballage et la production affiliée.

Plusieurs agences de taille moyenne – Abrams Artists (désormais A3), Rothman Brecher Ehrich Livingston, Verve, Kaplan Stahler et Buchwald – ont signé des accords avec la WGA dans les mois qui ont suivi les licenciements. Paradigm a signé un accord il y a quatre mois. La CAA, UTA et WME ont poursuivi la WGA et consolidé leurs poursuites antitrust l’année dernière contre la guilde en une seule action, accusant le syndicat de s’engager dans un boycott illégal de groupe. UTA a abandonné le procès le mois dernier et a signé un accord.

Le conseil d’administration de WGA West a choisi Verve, qui était la première agence importante à rompre avec ses rivaux et à signer un code de conduite WGA.

«Verve a ouvert la voie en travaillant avec la Guilde pour mettre en place un système de rapports rationalisé», note le message. «Le flux de données comprend des rapports sur: les factures; les paiements que Verve a reçus au nom des clients écrivains, y compris la date de paie; factures en souffrance; des informations sur la façon dont la rémunération des écrivains est commandée; et des résumés des accords avec les écrivains que Verve a négociés.

La WGA a également déclaré que son personnel avait renvoyé plus de 130 cas au service juridique pour obtenir une indemnisation ou des intérêts. Il a également déclaré que le ministère avait effectué quelques règlements notables sur des cas de retard de paiement d’agences avec des paiements d’intérêts pour les auteurs de longs métrages individuels d’environ 13000 $, 10500 $ et 5500 $, ainsi que 9000 $ d’intérêts pour une équipe de rédacteurs pilotes – avec tous les écrivains en question étaient employés par les grands studios.

«Le partage d’informations de l’agence a déjà abouti à une intensification des efforts d’application, à un processus de réclamation simplifié et à une perspective inestimable sur les pratiques d’indemnisation des studios», a ajouté le conseil. «Grâce à une collaboration continue avec nos agences partenaires, nous pouvons bâtir sur ces progrès.»