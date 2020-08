Arrêté par COVID-19 et faisant désormais partie de la compétition The Films After Tomorrow de Locarno, «When the Waves Are Gone» de Lav Diaz devrait marquer la première fois que l’auteur philippin profitera des avantages d’une coproduction internationale de grande envergure.

Cette coproduction implique en outre certains des plus grands producteurs de films d’art travaillant actuellement en Europe.

Gagnant de Locarno Golden Leopard («From What Is Before» en 2014) et d’un Lion d’or de Venise («La femme qui a quitté» en 2016), les films Díaz se sont distingués non seulement par leur longueur extraordinaire – «A Lullaby to the Sorrowful Mystery» de 2016 »Ont enregistré un peu plus de six heures – mais aussi leur manque de ressources.

« Il est entendu que les techniques à petit budget de Diaz impliquent une certaine suspension de la croyance: ainsi, nous acceptons qu’un dictateur puissant ne semble avoir qu’un effectif de deux », a écrit le critique Jonathan Romney à propos de « The Halt » de l’année dernière, un low-fi drame de science-fiction se déroulant dans une dystopie de 2034.

Cela a maintenant la possibilité de changer. Au lieu de la coproduction nationale philippine, la récente mise en place de financement régulier de Diaz, son dernier film est structuré comme une coproduction internationale classique à quatre.

Epicmedia Production, un studio basé à Manille, produit depuis les Philippines. Mieux connu en tant que société de vente basée à Berlin, Films Boutique coproduira à partir de son opération de production lyonnaise en France. Les coproducteurs européens prennent également Snowglobe au Danemark et Rosa Filmes au Portugal.

Boutique Filmes et Snowglobe étaient deux des quatre coproducteurs du hit Quinzaine des réalisateurs de Ciro Guerra « Birds of a Passage », un film qui a vu le réalisateur colombien passer du plus intime « Embrace of the Serpent » à un plein -épopée de guerre de la drogue soufflée, remplie de conception sonore immersive.

Arte Cinema, la branche de production du réseau de diffusion haut de gamme Arte France, a rejoint «When the Waves Are Gone» l’année dernière en tant que coproducteur.

Grâce à la participation de Films Boutique en tant que producteur français, le film a également obtenu une prime du fonds français Aide aux Cinémas du Monde, une première pour Diaz.

Au total, le budget de «When the Waves Are Gone» pourrait être «près de six ou sept fois le niveau habituel de Lav», explique Jean-Christophe Simon de Films Boutique, l’un des producteurs du film.

«L’idée est d’essayer de donner à Lav la possibilité de continuer à explorer son cinéma mais de le faire à une échelle différente, en essayant de lui donner un peu plus de liberté en termes de budget pour qu’il puisse défier son propre cinéma dans une coproduction internationale mise en place , » il ajoute.

Ce que Diaz fera avec une telle richesse relative est une autre affaire.

Comme beaucoup de ses films, «When the Waves Are Gone» s’écarte d’un classique littéraire, «Le comte de Monte Cristo» d’Alexandre Dumas, mais il part assez vite. Deux amis tirent un braquage de banque. Herminigildo est emprisonné, Brigido retourne sur leur île natale avec le butin et devient son tyran. Herminigildo émerge 30 ans plus tard. Mais alors que le décompte de Dumas cherche à exposer ceux qui l’ont trahi, le héros de Diaz cherche une vengeance plus sanglante sur Brigido et toute sa famille.

La conversion de Brigido en tyran corrompu semble prête à permettre à Diaz de dessiner une fois de plus un portrait flétrissant, au moins par implication, de la politique philippine contemporaine.

Díaz était entré en production aux Philippines avant que le COVID-19 ne frappe. Réputé pour ses graphismes – éclairage en clair-obscur, cadrage décalé – Diaz tourne en Super 16 sur du stock noir et blanc Kodak.

Une fois le tournage aux Philippines terminé, Diaz devait déménager au Portugal, attiré par son architecture, pour tourner l’apogée du film, dit Simon.

Le budget permettra à Diaz plus d’extras et d’ensembles si nécessaire. Diaz tourne le film sur pellicule pour la première fois en 20 ans. Le laboratoire de stockage de films sera situé au Japon car les laboratoires des Philippines ne travaillent plus avec des films.

La post-production sera répartie entre la France et le Portugal.

«Un budget plus important pourrait bien sûr aider à sécuriser des pièces de théâtre dans des pays où le travail de Lav Diaz n’est peut-être pas aussi bien connu qu’il le mérite», a déclaré Simon.

Il ajoute: «Cependant, le point clé de notre point de vue est de permettre à un cinéaste de suivre sa vision artistique si possible avec un budget correspondant à l’ambition du film, surtout ici avec un film en partie inspiré de ‘Le Comte de Monte Cristo. « »

Quand les vagues sont parties Crédit: Festival de Locarno