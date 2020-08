À une époque où les biopics semblaient frapper le grand écran à un rythme alarmant, il est maintenant temps que la vie et la carrière de Whitney Houston soient sous les projecteurs. Je veux danser avec quelqu’un devrait sortir en salles en 2022, et bien que beaucoup soient enthousiasmés par ce biopic tant attendu, tout le monde n’est pas à bord. Sony Pictures a acquis les droits du film de la succession de Houston et avec le mentor de longue date de Houston, Clive Davis, son histoire sera racontée de la bonne manière.

Mis en scène par Stella Meghie et écrit par Anthony McCarten, ce film sera à voir. McCarten, qui a une histoire d’écriture de biopics avec Bohemian Rhapsody et The Theory of Everything, est sûr de livrer avec une histoire puissante de la vie de Houston. Bien qu’il existe des documentaires sur la vie de la chanteuse, beaucoup les ont critiqués pour avoir mal dépeint ses luttes contre la dépendance et les relations. Ce biopic devrait révéler toute l’histoire de Whitney.

Sony était en pourparlers pour lancer le processus et avec l’approbation de la succession de Houston, le film est maintenant sur un terrain stable. Intitulée I Wanna Dance With Somebody après son hit de 1987, l’histoire suivra sa vie et sa carrière de la meilleure façon possible. Avec la contribution de sa famille et de Davis, les faits sont sûrs d’être exacts et l’histoire rien de moins que la vérité.

Camara DaCosta Johnson, connue sous le nom de Yaya DaCosta, jouera le rôle de Houston dans le prochain biopic. DaCosta a été finaliste du Next Top Model américain et a reçu des éloges pour sa performance dans le téléfilm à vie Whitney pour son rôle de Houston. DaCosta est également apparu dans des films tels que The Nice Guys et Tron: Legacy, ainsi que dans des émissions de télévision comme Ugly Betty et Chicago Med.

Bien que ce biopic ait les jambes pour être un grand hommage à Houston, de nombreux fans ne sont pas ravis à l’idée d’un autre film sur sa vie. Après que d’autres biopics et documentaires aient essayé de raconter son histoire, beaucoup se demandent quels nouveaux contenus et informations pourraient être révélés pour que l’histoire continue. Après le film à vie, Whitney, et deux documentaires, Always Whitney Houston (2012) et Whitney: Puis-je être moi (2017), les fans semblent surchargés de contenu de Whitney Houston. Beaucoup voient cela comme une autre façon pour les gens de tirer profit de son héritage, mais la vérité est que sa famille et ses amis veulent que son histoire soit racontée de la bonne manière.

Bien que l’argument expliquant pourquoi avoir un autre film sur la vie de Houston existe, il s’agit du premier biopic autorisé de sa famille. Voulant remettre les pendules à l’heure, sa succession cherche à démystifier toutes les allégations non fondées précédemment faites et à montrer sa vie comme elle devrait être racontée. En partageant des histoires intimes du chanteur décédé, ils peuvent fournir la vérité sur les défis personnels décourageants auxquels Houston a été confronté.

La vérité derrière un biopic est qu’il montre une vue cinématographique d’une biographie, où un documentaire est basé sur des faits avec des vidéos et des interviews réelles. Un biopic offre une expérience personnelle unique au public et avec ce que sa famille et ses amis ont dit, c’est exactement ce qu’ils veulent. La vérité sur la vie de Houston avec toute sa gloire et ses luttes doit être dite de la bonne manière et je veux danser avec quelqu’un semble être la meilleure façon de le faire.

