Will Smith et Kevin Hart joueront et produiront un remake de la comédie routière de 1987 «Avions, trains et automobiles» pour Paramount Pictures.

L’original «Avions, trains et automobiles» a été réalisé par John Hughes, et mettait en vedette Steve Martin et le regretté John Candy comme une paire d’hommes d’affaires dépareillés essayant de rentrer à Chicago pour Thanksgiving face à une variété de catastrophes de voyage.

Le remake sera une mise à jour moderne de l’original, avec Smith et Hart jouant des personnages qui sont obligés de faire équipe pour s’attaquer aux obstacles de voyage pour rentrer chez eux à leurs proches.

Hart’s HartBeat Productions et Smith’s Westbrook Studios développent le remake. Aeysha Carr («Brooklyn 99») s’apprête à écrire le scénario, marquant ses débuts en écriture. Hart et Smith produiront le film aux côtés du co-président et directeur des films de Westbrook Studios Jon Mone et du président du cinéma et de la télévision de HartBeat, Bryan Smiley.

Smith a récemment été vu dans «Bad Boys for Life». Il est en production sur «King Richard», dans lequel il joue le rôle du père des stars du tennis Venus et Serena Williams. Hart a été vu pour la dernière fois dans «Jumanji: The Next Level» et a terminé la production du drame «Fatherhood», que Sony sortira en avril 2021.

Carr a récemment produit la prochaine série Hulu «Woke», mettant en vedette Lamorne Morris et Sasheer Zamata, et diffusée en septembre. Ses récents crédits d’écriture comprennent des épisodes pour un certain nombre de sitcoms, y compris la série «Brooklyn 99», pour laquelle elle a également servi en tant que productrice superviseur.

Carr est représenté par ICM Partners, 3 Arts Entertainment et Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson & Christopher. Hart est représenté par UTA, 3 Arts Entertainment et Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham. Smith est représenté par la CAA. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline Hollywood.