2020-08-16 09:30:05

Winona Ryder ne pense pas qu’elle se mariera un jour avec son partenaire de longue date Scott MacKinlay Hahn parce qu’elle ne voudrait pas se marier et risquerait ensuite de divorcer.

Winona Ryder ne veut jamais se marier.

L’actrice de 48 ans – qui était auparavant en couple avec Johnny Depp et liée de façon romantique à Matt Damon – sort avec Scott MacKinlay Hahn depuis 2011 et bien qu’ils soient très heureux dans leur relation, elle préfère ne pas légaliser leur union. que de raconter le risque de divorcer un jour.

Parler à OK! magazine, elle a dit: « Je suis un monogame en série. Mais le mariage? Je ne sais pas. Je préfère ne jamais avoir été marié que divorcé plusieurs fois. »

La star de ‘Stranger Things’ se considère comme une romantique et elle se souvient encore de son premier baiser avec « beaucoup de tendresse ».

Elle a dit: « Je pense que tout le monde se souvient de leur premier baiser. Il y a le baiser que tu as quand tu as cinq ans et puis celui que tu as quand tu as 12 ans. Ensuite, il y a le baiser que tu as plus tard. Je me souviens de tous avec beaucoup de tendresse . »

Pendant ce temps, Winona évite de lire des choses sur elle-même en ligne mais a mis en place un «très bon système» qui permet à ses parents de faire passer sa couverture médiatique positive.

Elle a déclaré: « J’ai un très bon système parce que mes parents suivent tout pour moi. Ils filtrent les choses, donc ils m’envoient des articles, que ce soit des critiques ou autre chose parce que c’est terrifiant pour Google vous-même. Je ne peux pas fais ça.

« C’est très touchant et cela me réchauffe de penser qu’il y a des gens qui m’encouragent. »

Mots clés: Scott MacKinlay Hahn, Winona Ryder, Johnny Depp, Matt Damon

Retour au flux