Un nouveau spot télévisé pour Wonder Woman 1984 et l’événement DC FanDome met en lumière la confusion de Steve Trevor de Chris Pine face à la mode des années 80.

Wonder Woman 1984 a fait l’objet de nombreuses questions car l’intrigue du prochain film n’est pas tout à fait claire. Un de ces mystères est le retour de Steve Trevor de Chris Pine pour le prochain film de Gal Gadot. La dernière fois que nous avons vu Steve Trevor, il s’envolait dans un avion qui transportait une charge de gaz qui aurait dévasté les puissances alliées, mourant apparemment après l’avoir fait exploser. Mais pour des raisons encore inconnues, Steve Trevor est maintenant dans les années 1980 et n’a pas vieilli d’un jour.

Les bandes-annonces du prochain film suggèrent une inversion des rôles des personnages. Dans le premier film de Wonder Woman, Steve Trevor a dû introduire Wonder Woman dans le monde et toutes ses normes. Dans Wonder Woman 1984, il semble que le personnage titulaire de Gal Gadot fera cela pour lui. Le dernier spot télévisé du film qui annonce également le prochain événement DC FanDome met en lumière la confusion de Steve Trevor face à la mode des années 1980, qui comprend principalement des pantalons de parachute.

Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous:

Spot télévisé WW84 Fandome pic.twitter.com/ErZJySaFct – Oracle (@ 4eyedRaven) 20 août 2020

Que pensez-vous tous de ce spot télévisé? Avez-vous hâte de voir la confusion de Steve Trevor au monde dans les années 1980 dans Wonder Woman 1984? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue du film sont gardés secrets, mais le film suivrait Diana Prince de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un nouvel adversaire redoutable nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord. Wonder Woman a été vue pour la dernière fois dans le film Justice League de l’équipe de super-héros de Zack Snyder.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, le film met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 est actuellement prévue pour sortir en salles le 2 octobre 2020. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur Wonder Woman 1984 et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus original.

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!