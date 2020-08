Chris Pine assis dans sa chaise sur le tournage de Wonder Woman 1984, son front se plissa en réfléchissant à la question d’un des journalistes visitant le tournage du film de super-héros. La réponse qu’il a donnée était tout aussi sérieuse et érudite qu’il en a l’air – beaucoup plus philosophique que ce à quoi nous sommes habitués sur le tournage d’un film de bande dessinée. Mais alors que Pine émet des mots comme «archaïque» et «cataclysmique», tous les yeux, sauf le sien, se tournent soudainement vers Gal Gadot derrière lui, prêt à ramper et à saisir son épaule, surprenant Pine. Le visage de Pine s’illumine et l’atmosphère sérieuse qui s’était emparée de tout le groupe auparavant s’est atténuée, alors que Gadot s’installe dans un siège à côté de Pine et que les deux donnent au groupe un aperçu des plaisanteries étincelantes qui ont rendu la première Wonder Woman telle un tube.

La relation entre Diana, la princesse amazonienne optimiste de Themyscira, et Steve Trevor, l’espion fatigué de la Première Guerre mondiale, était l’un des aspects les plus charmants de Wonder Woman, il n’est donc pas étonnant que ce réalisateur Patty Jenkins voudrait revenir à cela pour Wonder Woman 1984. Mais il y a plus dans la dynamique de Diana et Steve dans Wonder Woman 1984 que le flirt de comédie romantique que nous avons vu dans le premier film, ou voir la lumière incroyablement attrayante de Gal Gadot et Chris Pine à nouveau ensemble, cette fois dans des vêtements fastueux des années 80. Wonder Woman 1984 emmène la relation dans un nouveau territoire, cette fois en renversant la dynamique du poisson hors de l’eau pour faire de Steve celui qui est un homme hors de sa profondeur.

« C’était certainement l’un des moments forts comiques du premier, vous savez, homme hétéro, homme drôle », a déclaré Pine. « Et là-dedans, c’est inversé. » Pine a aimé être le moins bien informé cette fois-ci, montrant une nouvelle facette à Steve Trevor:

«Je pense que vous voyez en Steve cette fois, ce qui est un peu amusant, c’est que, moins que le réaliste blasé qui a vu les pires côtés de l’humanité, il y a un caractère ludique et enfantin en lui. Il y a un sérieux dans cette prise aux yeux écarquillés et glorieuse de ce rôle qu’il ne pourrait jamais imaginer, qui pour un homme, est intéressant à jouer, je pense, parce que les héros sont censés avoir les sourcils froncés et tout ça, et c’est pas du tout l’accord de Steve dans ce domaine.

La nouvelle dynamique modifie également leur dynamique de pouvoir, qui a été quelque peu critiquée la première fois pour avoir partiellement perpétué le trope «né sexy hier» – la femme naïve et ultra-puissante qui tombe immédiatement amoureuse du premier homme qu’elle voit (même si je dirais que Wonder Woman subvertit ce trope). Mais Wonder Woman 1984 a mis le pouvoir entre les mains de Diana. Cela leur a permis d’élargir la relation au-delà de leur flirt mignon du premier film, a déclaré Gadot:

« [We’re approaching] il vient d’un lieu adulte, plutôt que, vous savez, d’être une jeune femme qui tombe amoureuse. Elle est beaucoup plus mature. On pourrait dire qu’elle est très vieille. C’est une relation différente. Je pense que c’est encore plus intime cette fois. «

Assez intime pour que Steve laisse Diana l’habiller, peut-être? Oui, nous avons posé des questions sur le sac banane préféré des fans que Steve porte dans le film, et Pine était aussi enthousiasmé par son accessoire que tout le monde. Et il aurait pu paraître encore plus sauvage, taquina-t-il.

«Oh mec, je dois te dire. Ma tenue de costume était tellement amusante », a déclaré Pine. «Il y avait un sac banane en cuir avec drapeau américain que je portais, qui n’est pas entré. Il y avait un sac banane en denim. Malheureusement, aucun d’entre eux n’a été utilisé. Des lunettes de soleil Herrera, je veux dire.

«Le chapeau solaire avec le ventilateur», a ajouté Gadot.

«Oh ouais,» rit Pine.

Quelle que soit la nouvelle tragédie que Wonder Woman 1984 peut ou non réserver à nos anciens amants croisés par étoiles, ce ne sera pas aussi triste que de nous priver de Pine dans un sac banane du drapeau américain.

Wonder Woman 1984 devrait sortir dans les salles américaines le 2 octobre 2020.

