L’un des grands scénarios de l’industrie du cinéma est un grand studio laissant David Fincher faire un film de zombies. C’est presque arrivé. Le directeur du réseau social était à bord pour diriger Seconde Guerre mondiale Z 2 pour Paramount. Mais le studio a reculé à la dernière minute sur des problèmes de budget, ce qui est compréhensible compte tenu de la production coûteuse du premier film.

Mireille Enos, co-star de World War Z, ne se soucie pas de combien cela coûtera, cependant. Elle veut juste en faire un autre, tout comme Brad Pitt.

« Il semble y avoir une petite malédiction qui pèse dessus », a déclaré Enos à Variety. «Nous étions tous alignés pour y aller. Nous avons eu Fincher, nous avons eu un beau scénario et puis cela ne s’est tout simplement pas produit. «

Elle ne se trompe pas sur une possible malédiction sur la suite. Paramount a annoncé des plans pour un suivi peu de temps après les premiers succès en salles en 2013. J.A. Bayona a été le choix pour réaliser avec un scénario de Steven Knight, mais d’autres engagements ont forcé Bayona à quitter le projet. Coupure jusqu’en 2017 et le studio se balance pour les clôtures avec Fincher. Un rapport ultérieur a déclaré que WWZ2 devait commencer le tournage à l’été 2019, mais en février de cette année-là, la suite était morte.

«Cela semble vraiment dommage de ne pas le faire», a déclaré Enos à Variety. «Le premier était tellement bon.»

La production de WWZ est une affaire de légende. Initialement coûtant 125 millions de dollars, le budget a grimpé entre 190 et 270 millions de dollars grâce à de nombreuses réécritures, ce qui a obligé à refaire le troisième acte. Ce qui était une bataille massive entre humains et zombies en Russie est devenu une finale plus contenue impliquant un petit groupe de personnes dans une clinique luttant contre les morts-vivants tout en développant un remède.

Le changement majeur dans la fin a poussé Paramount à retarder le film de six mois, d’où le budget. En fin de compte, le film a été un succès, rapportant plus de 530 millions de dollars dans le monde. À ce jour, c’est toujours le plus gros succès de Pitt. Mais il n’a pas rapporté autant d’argent, c’est pourquoi le studio a été réticent à propos de la suite, qui aurait coûté plus de 200 millions de dollars.

À la suite d’une victoire aux Oscars pour Pitt, on pourrait dire que ce serait le meilleur moment pour faire Seconde Guerre mondiale Z 2. Mais là encore, je ne pense pas que beaucoup de gens afflueraient au cinéma pour regarder un film sur une pandémie mondiale en ce moment.