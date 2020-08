2K Games a révélé la liste complète de WWE 2K Battlegrounds aujourd’hui, et bien que la liste soit impressionnante, elle a un petit problème. La révélation a été faite en exclusivité IGN ce matin alors qu’ils montraient toutes les superstars qui en feront partie. Le jeu viendra avec 70 lutteurs au lancement avec des noms allant de Styles AJ et Daniel Bryan tout le chemin vers le (manquant) Règne romain et le (inactif) Becky Lynch. Mais la grande chose que nous avons remarquée à propos de la liste est qu’il y a beaucoup de légendes dans le mix. 22 pour être précis sur les 70, faisant près d’un tiers de la liste du jeu composé de personnes qui ne luttent plus ou dans certains cas (comme Luke Gallows et Karl Anderson) ne fonctionnent plus pour l’entreprise. Bien sûr, vous obtenez Stone Cold Steve Austin et Le rocher, mais ces deux hommes font partie de presque tous les matchs de la WWE / F depuis 1997. Pourquoi le nouveau talent n’est-il pas davantage présenté?

HBK plonge sur le Sgt. Slaughter as the Big Show… Quelle année est-ce? Gracieuseté de 2K Games.

La liste de la vieille école ne s’allège pas lorsque vous regardez la liste après le lancement, comme vous pouvez le voir ci-dessous. 64 autres personnages seront ajoutés plus tard, et il a été révélé qu’il y a des personnages DLC sur le chemin qui n’ont pas encore été révélés. Sur les 64 autres en route, 36 autres (56%) sont des légendes ou des lutteurs inactifs ou renvoyés. Faire plus d’un tiers des gens qui ne luttent pas pour la WWE. Alors pourquoi en parlons-nous? Au fil des ans, il y a eu des plaintes selon lesquelles la WWE n’a pas vraiment réussi à se diversifier et à créer de nouveaux talents dans l’entreprise et que plus personne ne peut vraiment s’en remettre. Bien que ce soit une discussion beaucoup plus importante pour Jude ou Chad sur notre site Web, la réalité se manifeste dans le jeu. Pourquoi se lancer avec 22 lutteurs inactifs alors qu’ils auraient pu faire de la liste entière votre vivier de talents actuel et les promouvoir en premier?

Liste complète de WWE 2K Battlegrounds, gracieuseté de 2K Games.

Ce n’est pas vraiment un problème pour 2K Games ou même ce nouveau jeu en général, car les fans, anciens et nouveaux, l’achèteront probablement. Mais il semble très révélateur de savoir où se trouve la WWE en tant que produit ces jours-ci, où la principale image de marque du jeu repose davantage sur la nostalgie (en particulier de l’ère Attitude) pour promouvoir et aider à vendre le jeu. Regardez l’image ci-dessous car vous avez six lutteurs modernes et six lutteurs inactifs, et les deux avant et centre sont… Stone Cold et The Rock. Espérons qu’ils ajouteront plus de membres actuels à la liste, et avec un peu de chance, ils viendront de NXT. Le jeu a l’air plutôt cool et nous avons hâte d’y jouer le 18 septembre. Mais en ce qui concerne l’image de marque de la WWE (ce qui, nous sommes sûrs, cela ne s’est produit qu’avec leur approbation), cela montre que la société vit dans le passé et a des problèmes pour construire un avenir crédible.

Stone Cold et The Rock, devant et au centre. Avec l'aimable autorisation de 2K Games

