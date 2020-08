L’équipe créative derrière X-Men, la série animée des années 1990, est en pourparlers avec Disney pour discuter d’un renouveau qui pourrait faire partie du Disney Plus. Dans une interview, le réalisateur et producteur de la série, Larry Houston, a confirmé que la distribution originale pourrait se réunir pour ramener la série des années 90 sur la plate-forme de streaming.

Dans un panel Wizard World qui a réuni des créateurs et des doubleurs de la série animée X-Men, Cal Dodd, George Buza, Chris Britton et Larry Houston, le producteur a noté qu’il y avait eu des tentatives précédentes pour faire revivre la série animée ou pour faire une suite:

« Nous avons eu des discussions, mais c’est tout », a-t-il déclaré. « Nous en avons parlé et c’est à eux de prendre la décision, mais nous leur avons fait savoir que nous sommes disponibles pour tout ce qu’ils veulent faire à l’avenir. »

Larry Houston est pratiquement à la retraite. Cependant, a-t-il précisé, la série animée X-Men et tout projet impliquant une réunion de la distribution originale pourraient le faire changer d’avis et sortir de sa retraite «si nous pouvions faire un spécial, un épisode ou un en cinq parties».

L’année dernière, Houston lui-même a signalé son intention de faire une suite à la série animée qui reprendrait là où elle se terminait, dans une saison qui maintiendrait l’esthétique de la série originale. Cependant, le renouveau reste en pourparlers avec Disney, maintenant comme une possible réunion limitée pour se souvenir de la série.

Pour sa part, Cal Dodd, l’acteur qui a joué Wolverine, a déclaré que « rien ne se concrétise » pour le moment. Le fait est qu’il y a des intentions mais apparemment les conversations sont lentes. Étonnamment, la série animée des X-Men est l’une des plus appréciées des fans et nous espérons qu’elle pourra bientôt avoir une fin comme elle le mérite.

X-Men: La série animée a duré 76 épisodes de 1992 à 1997 et a adapté les principales histoires de bandes dessinées X-Men, y compris « The Dark Phoenix Saga » et « Days of Future Past ». Le casting principal était un who’s who des favoris des X-Men, notamment Wolverine, Storm, Cyclops, Jean Grey, Beast, Rogue, Jubilee, Gambit et le professeur Xavier.