Le flash a déjà ajouté quelques membres majeurs de la distribution – voir: les deux Batmen – mais nous attendons toujours de savoir qui sera le principal méchant de la pièce. Cependant, le film solo de Scarlet Speedster s’inspirant de Flashpoint, il va de soi que Reverse-Flash jouera un rôle clé. Les fans ont présenté divers acteurs pour le rôle d’Eobard Thawne au fil des ans, mais qui Warner Bros choisira-t-il d’affronter Ezra Miller?

Eh bien, un nouveau rapport pourrait révéler la liste restreinte du studio pour le méchant. Selon The Cultured Nerd, la star des X-Men Michael Fassbender est le favori pour Reverse-Flash. De plus, il est également l’un des meilleurs choix pour Hawkman dans Black Adam.

TCN a précédemment partagé que Ryan Reynolds était partant pour Hawkman, ce que la star de Deadpool a nié sur les réseaux sociaux. Cependant, le point de vente ne recule pas sur leurs affirmations, affirmant que Reynolds est toujours le plus «convoité» pour le rôle.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

De retour à The Flash, cependant, et Fassbender est rejoint sur la liste des finalistes pour Thawne par Charlie Hunnam, Alexander Skarsgard, James Norton et Billy Magnussen. Apparemment, WB craint que Miller ne soit pas assez nul à lui seul, alors ils recherchent un plus grand nom pour jouer son ennemi, d’où Fassbender. Cela expliquerait également l’ajout des deux Batmen – avec Ben Affleck et Michael Keaton confirmés pour apparaître.

Fassbender, qui a joué à Magneto de X-Men: First Class de 2011 à Dark Phoenix de 2019, est depuis un certain temps un fan populaire du speedster diabolique. Serait-il désireux de sauter dans une autre franchise de bandes dessinées pour jouer un autre méchant si peu de temps après avoir terminé sa carrière X-Men?

Qui sait, mais il est probable que nous pourrions avoir des nouvelles officielles sur le casting de Thawne le plus tôt possible car WB est occupé à rassembler les acteurs, avant Le flash entre en production pour faire sa sortie de juin 2022.

Source: Le nerd cultivé