Xiaomi prépare l’arrivée de son nouveau pari pour le haut de gamme avec le Xiaomi Mi 10 Ultra, le smartphone qui veut rivaliser avec les meilleurs des meilleurs du marché et qu’il arrivera à un prix relativement abordable. Pour l’instant, le smartphone arrivera en Chine dans les prochaines semaines, mais il est très probable qu’il le soit également au Mexique peu de temps après. Alors que nous jetons un coup d’œil à son prix et ses fonctionnalités.

Nous recommandons également: Xiaomi présente le premier téléviseur transparent du marché

Le Xiaomi 10 Mi Ultra célèbre les dix ans d’existence de Xiaomi, et il le fait en s’attaquant à la concurrence avec un appareil qui promet beaucoup avec ses spécifications de nouvelle génération.

Xiaomi 10 Mi Ultra – Caractéristiques

Android 10 avec couche de personnalisation MIUI 12

Écran OLED de 6,67 pouces avec 1 milliard de couleurs et 120 Hz pour son taux de rafraîchissement

Différentes configurations de RAM et de stockage interne: 8 Go de RAM / 128 Go, 8 Go de RAM / 256 Go, 12 Go de RAM / 256 Go, 16 Go de RAM / 512 Go

Caméra arrière quad: 48 MP avec f / 1.9, 48 MP f / 4.1, 12 MP f / 2.0 et 20 MP f / 2.2

Caméra frontale 20 MP et une ouverture de f / 2,3

La batterie 4500 mAh prend en charge la charge rapide filaire de 120 W et sans fil 50 W, ainsi que la charge filaire inversée 10 W

Processeur Snapdragon 865 à 2,84 GHz

L’appareil dispose d’un zoom 120x sur sa caméra principale avec intelligence artificielle intégrée pour l’amélioration de la photo. L’objectif principal a une vue à 128 ° qui permettra des prises de vue macro. L’appareil photo promet d’être l’un des meilleurs du haut de gamme et, lors de certains tests, il a été localisé au-dessus du Huawei P40 Pro, jusqu’à présent le standard des appareils photo pour les appareils de cette gamme. De plus, l’appareil aura un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Pour l’instant, le Xiaomi Mi 10 Ultra a été annoncé pour son arrivée en Chine le 16 août avec un prix de 5 299 yuans, (environ 760 dollars américains soit l’équivalent d’environ 17500 pesos mexicains). Il n’a pas été dit s’il atteindra l’Amérique latine, nous devrons donc attendre une annonce officielle.