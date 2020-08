Wassim «Sal» Slaiby, PDG de SAL & CO et XO Records et directeur de The Weeknd, Doja Cat et French Montana, entre autres, aide à collecter des fonds pour aider les victimes de l’explosion de Beyrouth. Slaiby est né au Liban et a immigré au Canada à l’adolescence. Lui et son épouse, Rima Fakih Slaiby, la première Miss USA arabo-américaine, ont fait un don de 250 000 dollars pour soutenir la Croix-Rouge libanaise, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et le Children’s Cancer Center of Lebanon.

L’explosion a fait des centaines de victimes et bien d’autres qui ont été blessées ou laissées sans abri au milieu de la pandémie de COVID-19.

Global Citizen s’est également associé à la famille Slaiby, lançant la campagne #GlobalAidForLebanon.

«J’ai mal au cœur pour le Liban», a déclaré Slaiby en annonçant l’initiative avec sa femme (les deux se sont mariés au Liban en 2016). «Les scènes de destruction massive ont rappelé à ma mémoire les moments difficiles que j’ai vécus avec mes parents pendant la guerre et qui m’ont forcé à quitter le Liban à un âge précoce suite à la perte de mon père, alors je vous exhorte tous à participer à la ‘ Campagne de Global Aid for Lebanon pour lever des fonds et soutenir la région. »

George Kettaneh, secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise, a ajouté: «Dans un pays qui souffre maintenant de tant de crises et de tragédies qui se chevauchent, la Croix-Rouge libanaise réaffirme son engagement à soutenir les plus vulnérables et à fournir une aide humanitaire neutre, impartiale et indépendante. aide. Nos ambulanciers volontaires étaient en première ligne de l’intervention après l’explosion, et nous travaillons maintenant avec tous les autres acteurs de l’aide pour fournir des secours, des abris, des soins de santé primaires et une assistance de base à tous ceux qui en ont le plus besoin.

«Près de 85% de la nourriture au Liban est importée – une grande partie passe par le plus grand port du pays, qui est maintenant en ruine», a noté Abdallah Alwardat, directeur national et représentant du PAM de l’ONU.

«Je n’ai peut-être pas été assez près pour entendre l’explosion, mais nous avons entendu les cris tragiques des mères et des pères qui ont perdu leurs enfants, les larmes du peuple libanais qui se sont retrouvés sans rien», a déclaré Rima Fakih Slaiby, qui sert également en tant qu’ambassadeur du Children Cancer Center of Lebanon. «Le chagrin d’une nation, notre nation bien-aimée, sera toujours dans nos cœurs. La guerre nous a obligés à partir et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et ignorer les appels à l’aide clairs, nous vous exhortons donc tous à participer à la campagne «Global Aid for Lebanon» pour collecter des fonds et soutenir le Liban.

Une autre musique notable d’origine libanaise, le chanteur pop Mika, plaide également à l’aide sous la forme d’une lettre au Liban, qu’il a publiée sur les réseaux sociaux aujourd’hui (10 août).

Lisez la lettre dans son intégralité ci-dessous:

Mon cher Liban, mon cher Beyrouth,

Il est encore tôt le matin de l’autre côté de la Méditerranée et je me sens si proche et pourtant si loin de vous. Si près de vous, alors que vous mentez dévasté par l’apocalypse, je ne peux pas m’arrêter de regarder, figé, les expressions battues de mes frères et sœurs. Dans leurs yeux, je sens leur peur, leurs larmes. Je frémis en voyant une personne blessée passer à travers la lunette arrière d’une vieille voiture, une jeune fille couverte de sang dans les bras de son père, des habitants sous le choc des obus courir dans des rues jonchées de gravats, de verre brisé et de bâtiments brisés… Si loin de vous, hanté par la désolation, j’entends dans ma tête le bruit assourdissant des deux explosions qui hantaient les habitants de Beyrouth. Les cris des familles endeuillées et des victimes abasourdies se confondent au milieu de la nuit avec les sirènes hurlantes des ambulances. On m’a aussi parlé du silence aux premières heures de ce matin, de l’odeur des ruines fumantes.

Face à ce chaos, je rappelle une phrase du poète libanais Kahlil Gibran: «on ne peut atteindre l’aube qu’en empruntant le chemin de la nuit». Depuis quelques mois maintenant, vous vous enfoncez à nouveau dans le chemin de la nuit. Il y a des divisions, des échos de conflits à vos frontières, la corruption, l’impuissance de vos dirigeants, la crise monétaire qui a plongé vos familles dans la misère puis la flambée de l’épidémie de coronavirus. La nature libanaise insouciante, réponse aux drames du passé, a été remplacée par la colère et la peur. Je devenais de jour en jour plus anxieux, comme si mes blessures, les racines que j’avais laissées à l’âge de seulement un an et demi me rattrapaient enfin.

Et puis, soudainement, à 18h10 mardi, un tragique nuage gris s’est levé de votre port, fauchant vos gens épuisés. L’épaisse fumée orange noyait le ciel de Beyrouth et remplaçait le lointain souvenir, si souvent raconté par ma mère, de la lumière jaune qui baignait notre 4e étage, appartement face à la mer sur la corniche. Je ne peux m’empêcher de penser à ces deux explosions comme le symbole d’un système en ruine. Le crash des bombes, faisant la mort dans des rues encore marquées par les cicatrices de la guerre, ne peut être inconnu. Le Premier ministre libanais, Hassane Diab, promet que les responsables seront «tenus pour responsables». Mais les responsables de qui? Pour quoi? Les responsables de 30 ans d’agonie qui ont transformé le pays des cèdres en terre des cendres. On dit qu’une catastrophe est une issue tragique, la fin d’une série de malheurs.

Après l’obscurité vient l’aube. Je connais votre résilience, votre force et votre solidarité, nourries par votre mélange de cultures, par cette place particulière que vous occupez, à mi-chemin entre le monde arabe et l’Europe. Demain, vous vous relèverez comme vous l’avez toujours fait auparavant. La musique coulera à nouveau de vos fenêtres, les gens danseront sur vos terrasses et les parfums jailliront de vos cuisines. Je serai la.