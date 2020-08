Les fans d’Animaniacs de dessins animés classiques modernes ont reçu des nouvelles bienvenues vendredi lorsque Hulu a annoncé que Yakko, Wakko, Dot, Pinky, The Brain et plus reviendraient le vendredi 20 novembre, avec une première saison de 13 épisodes (et une deuxième saison) de 13 épisodes prévus pour 2021). Mais juste au cas où vous pourriez vous sentir un peu prudent ou inquiet que ce ne soient pas « vos » Animaniacs, nous avons quelques voix familières qui résonnent ci-dessous pour vous rassurer.

Animaniacs revient et se dirige vers Hulu. (Image: WarnerMedia)

Rob Paulsen est défini comme Yakko Warner / Pinky / Dr. Scratchansniff, Jess Harnell comme Wakko Warner, et Tress MacNeille comme Dot. Maurice LaMarche donnera la voix du cerveau et du squit, et de la légende du doublage Frank Welker revient en tant que Ralph T. Guard. Dans les coulisses, Steven Spielberg, Sam Register, Darryl Frank, Justin Falvey, et Wellesley sauvage produira exécutif, avec Gabe Swarr co-production exécutive. Lancée en 1993, la série originale a duré deux saisons sur FOX Kids avant de passer à la nouvelle WB pour enfants (qui comprenait également Tiny Toom Adventures, Pinky and the Brain et Batman: The Animated Series).

💥 Nos copains ZANY préférés sont de retour !!! 💥 Profitez de ce message spécial du fantastique @yakkopinky alias Yakko Warner. Nouveaux épisodes de la première de #Animaniacs le 20 novembre. Pic.twitter.com/iuIY0ciGDl – Hulu (@hulu) 7 août 2020

👖 Tenez votre pantalon! 👖 Profitez de ce message spécial de @JessHarnell alias Wakko Warner qui se prépare depuis 22 ans! Nouveaux épisodes de la première de #Animaniacs le 20 novembre. Pic.twitter.com/b4I8IZYSKt – Hulu (@hulu) 7 août 2020

💥 Ils se sont échappés du château d’eau! 💥 Profitez de ce message spécial de Tress MacNeille alias Dot, la soeur Warner! Nouveaux épisodes de la première de #Animaniacs le 20 novembre. Pic.twitter.com/djMeKqzPHj – Hulu (@hulu) 7 août 2020

Bien sûr, où serait notre trio gênant sans l’esprit puissant lui-même et son… eh bien… «mais il veut dire bien», qui a également un message spécial pour les fans:

🐁Pinky a quelque chose à dire 🐁 Profitez de ce message spécial de @yakkopinky, la seule et unique voix de PINKY de Pinky and the Brain! Nouveaux épisodes de la première de #Animaniacs le 20 novembre. Pic.twitter.com/npz2SLhBvQ – Hulu (@hulu) 7 août 2020

🧠 Cerveau sur moi 🧠 Profitez de ce message spécial de @MauriceLaMarche aka THE BRAIN of Pinky and the Brain !!! Nouveaux épisodes de la première de #Animaniacs le 20 novembre. Pic.twitter.com/lXrKrJwWEo – Hulu (@hulu) 7 août 2020

Animaniacs revient en novembre (Image: Hulu)

Une toute nouvelle version de la série de dessins animés emblématiques pour toute la famille, car les frères et sœurs Warner, Yakko et Wakko, et la soeur Warner Dot, passent un bon moment à semer le chaos dans la vie de tous ceux qu’ils rencontrent. De retour dans leur maison bien-aimée, le Warner Bros. Water Tower, les Animaniacs ne perdent pas de temps à semer le chaos et la confusion comique alors qu’ils courent en liberté dans le studio et au-delà, transformant le monde en leur terrain de jeu personnel. Rejoignant Yakko, Wakko et Dot, les personnages préférés des fans, Pinky and the Brain, reviendront également pour poursuivre leur quête de domination mondiale dans chacun des 13 épisodes. Producteurs exécutifs Steven Spielberg, Sam Register, Darryl Frank et Justin Falvey et Wellesley Wild. Gabe Swarr est co-producteur exécutif. Animaniacs est produit par Amblin Television en association avec Warner Bros. Animation.

