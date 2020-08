[Warning: Spoilers ahead]

C’est enfin là … et pourtant nous ne sommes toujours pas préparés à l’impact émotionnel que la finale de la saison 3 de Yellowstone nous laissera sûrement. Dans l’avant-dernier épisode, « Meaner Than Evil », les téléspectateurs ont découvert que Teeter (Jennifer Landon) et Colby (Denim Richards) avaient survécu à l’attaque orchestrée par Wade (Boots Southerland) et Clint (Brent Walker).

Les rivaux de John Dutton ont payé le prix pour avoir attaqué son équipage de dortoir, et les deux hommes sont tués pour leurs actions. Avec les mains du ranch maintenant exposées aux relations plus sérieuses qui se déroulent dans les coulisses, Colby, Teeter et Ryan (Ian Bohen) obtiennent enfin la marque.

Oui, ils font partie du Yellowstone Dutton Ranch pour la vie maintenant. Alors, qu’est-ce que cela signifie à l’approche de la saison 4?

La star de ‘Yellowstone’ Denim Richards taquine les scénarios possibles de la saison 4 et prend la marque.

Avant l’avant-dernier épisode, nous avons discuté avec l’acteur de l’endroit où nous pourrions voir son personnage aller dans la saison 4 … s’il survivait à l’attaque. Cependant, nous savons maintenant que Colby est très vivant.

« Le vrai genre de trésor avec Colby est qu’il a toujours été au milieu du terrain où il peut aller dans les deux sens. Je pense que s’il est dans une position où il est capable de passer à travers ce piétinement de chevaux … Je pense que pour la saison. 4 Je pense que ce serait génial de voir ça en quelque sorte », nous a-t-il dit.

Source: PARAMOUNT

Il a poursuivi: « C’est le type de série qui ne vous donne pas en quelque sorte votre conclusion à la fin de l’épisode de la série. Vous voulez voir le monde jouer et vous aimez voir quelles décisions ces personnages prennent. Si vous êtes maintenant ici et vous êtes dans le ranch, prenez-vous la marque? Que signifie cette marque pour vous? Est-ce quelque chose que vous vouliez prendre ou était-ce quelque chose que vous n’aviez pas le choix de prendre? »

Avec Colby et ses collègues de l’équipage du bunkhouse prenant maintenant la marque, ils connaissent maintenant les sombres secrets qui sont attachés au ranch Dutton, et comme nous le savons de Walker (Ryan Bingham), vous ne pouvez pas fuir ce style de vie.

Denim a ajouté: « Les gens commencent à s’enfermer sur le Yellowstone et autour des Duttons et cela commence à avoir le sentiment qu’il faut que tout le monde soit sur le pont. Donc, je pense que pour la saison 4, ce serait quelque chose de très intéressant à voyez ce que les gens ressentent parce que vous obtenez un personnage comme Jimmy, joué par Jefferson White, qui n’a jamais vraiment voulu prendre la marque. »

Il a également expliqué comment la prise de la marque pourrait affecter Colby à l’entrée de la saison 4, expliquant que les fans devront voir si la marque est quelque chose que son personnage adoptera pleinement et comment cela affecte ses relations avec les autres dans le dortoir.

Bien que nous ne sachions pas comment la saison 3 se terminera, Denim a taquiné qu’un grand cliffhanger laissera les gens « très, très bouleversés ». Denim a déclaré à Distractify: « Je dirais que cela se termine de manière géante, très imprévisible. Tout ce que tout le monde pensait est complètement faux. C’est le meilleur cliffhanger que je puisse laisser. »

Assistez à la finale de la saison 3 de Yellowstone le dimanche 23 août à 21 h HE sur Paramount Network.

