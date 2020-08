D’abord Twitter et maintenant YouTube sont attaqués par des pirates informatiques faisant la promotion des escroqueries Bitcoin via des émissions en direct utilisant d’anciens discours d’Elon Musk et une fausse diffusion du lancement que SpaceX et la NASA ont fait la semaine dernière. Les les pirates semblent avoir compromis plusieurs chaînes YouTube de haut niveau et aujourd’hui le compte du youtubeur Jon Prosser a fait l’objet de cette attaque, sa chaîne diffuse avec 40 mille téléspectateurs et les attaquants ont déjà reçu environ 4 mille dollars en Bitcoins.

Cela peut également vous intéresser: que sont les crypto-monnaies?

La semaine dernière, il y a eu plusieurs rapports selon lesquels des personnes souhaitant voir le lancement du SpaceX a cliqué sur des vidéos qui avaient l’air officielles et qu’ils ont été publiés par des chaînes YouTube apparemment légitimes comptant des centaines de milliers d’abonnés et ont été trouvés avec des messages de « Giveaway Bitcoin » les exhortant à envoyer Bitcoin pour une double remise en argent, une tactique d’escroquerie courante. Aujourd’hui, Jon Prosser rapporte que quelque chose de similaire se passe sur sa chaîne.

Chaîne piratée. 2FA contourné. Diffusion en direct d’une escroquerie Bitcoin à 40000 téléspectateurs en direct. Les pirates ont jusqu’à présent gagné 4000 $ en Bitcoin. @TeamYouTube me dit que je dois remplir un formulaire et attendre «quelques semaines». Si un représentant YouTube ACTUAL voit cela, veuillez me contacter. pic.twitter.com/s276Wp1LAt – Jon Prosser (@jon_prosser) 6 août 2020

L’arnaque est très similaire à celle menée sur Twitter il y a quelques semaines, avec l’aggravation qu’ils suppriment tout le contenu des chaînes qu’ils prennent en otages et pour les messages que Prosser publie sur Twitter, il semble que YouTube ne répond pas à temps .

Selon Prosser, leur canal a une authentification à deux facteurs, qui est une deuxième couche de sécurité, il n’est donc pas clair (pour le moment) comment ils contrôlaient leur compte.

MISE À JOUR 🎉 https://t.co/HdL6IWUvXz – Jon Prosser (@jon_prosser) 5 août 2020

Développement.