YouTube Originals prévoit de rester concentré sur le marché britannique pour le moment et diffusera cet automne des documentaires mettant en vedette des personnalités britanniques, la pop star à succès Anne-Marie, l’entrepreneur musical Posty et le joueur Behzinga.

«Actuellement, nous restons fermement implantés au Royaume-Uni», a déclaré Luke Hyams, responsable de YouTube Originals EMEA, à Variety. «Nous examinons les plans d’expansion dans d’autres territoires, mais pour le moment, pour cette année et le début de l’année prochaine, nous nous concentrons vraiment sur le Royaume-Uni»

La saison des documentaires d’automne commence par «Together We Rise: The Uncompromised Story of GRM Daily» en quatre parties. Lancé le 28 septembre, il raconte l’histoire de la chaîne YouTube GRM Daily, une plateforme de premier plan pour divers genres de rap britannique, et de son fondateur Posty, le jeune entrepreneur britannique noir. Il est produit par Warner Music Entertainment et réalisé par Theo Williams.

Posty a déclaré: «Le doc met en valeur la passion et le travail acharné qui ont été collectivement mis dans la musique rap britannique pour l’aider à devenir à l’avant-garde de la musique britannique; c’est une histoire pleine d’inspiration et d’espoir pour la prochaine génération.

Le casting comprend Skepta, Giggs, Stormzy, Julie Adenuga, Kano, Ghetts, Aitch, Ms Banks, JME, D Double E, Zane Lowe et Dizzee Rascal.

«Nous essayons toujours de nous assurer que nous avons une liste qui reflète ce qui se passe au Royaume-Uni», déclare Hyams. «Lorsque nous avons été approchés avec cette idée il y a plus d’un an, nous avons reconnu le mérite de celle-ci comme une brillante histoire d’excellence entrepreneuriale noire qui commence sur YouTube, et nous avons pensé que c’était une bonne occasion de créer une pièce qui a donné une voix à celle-ci. histoire qui est en quelque sorte une histoire de tous les hommes, quelle que soit votre couleur.

«En ce qui concerne le mouvement BLM, évidemment, il semble opportun pour le moment de publier cette pièce, mais c’est toujours le type de choses sur lesquelles nous travaillons», déclare Hyams.

Les projets britanniques comprennent également une série documentaire intitulée «Comment être», qui examine la vie personnelle, les luttes et les défis de leurs sujets et explore leur impact sur la société britannique. Le long métrage «How To Be: Anne-Marie», qui sortira plus tard cet automne, produit par Renown Films et réalisé par Sally Freeman, est raconté par Anne-Marie, sa famille, ses amis et collaborateurs, et explorera comment elle émerge de la période du coronavirus.

«Faire ce que je fais peut être assez rapide, donc avoir un peu plus de temps pendant le verrouillage pour réfléchir, digérer et réfléchir à certains de mes moments préférés de ma carrière à ce jour a été à la fois émotionnel et cathartique», a déclaré Anne-Marie .

«Comment être: Behzinga» en trois parties, qui sort le 5 octobre, est produit par Electric Robin et réalisé par Kevin Batchelor. Né Ethan Payne, Behzinga est l’un des YouTubers les plus populaires du Royaume-Uni avec plus de cinq millions d’abonnés et fait partie du groupe YouTube Sidemen. Le documentaire suit son parcours de joueur en surpoids à athlète d’endurance dans le but ultime de courir le marathon de Londres.

«Nous avons vu une excellente occasion de faire parler les talents et de fournir un plan éducatif à d’autres ambitieux, car vous connaissez le vieil adage,« si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l’être ». C’est vraiment le cœur de ce projet pour nous », déclare Hyams.