Dans le monde moderne et courageux d’aujourd’hui, l’influence des médias sociaux est la forme la plus élevée de monnaie. Et le capital des célébrités lui-même n’a jamais été aussi précieux, les grandes entreprises réalisant que le moyen le plus simple de cibler les très importantes données démographiques de la génération Z et du millénaire passe par les membres de leurs propres tribus. Avec une myriade d’opportunités lucratives de marque et de parrainage disponibles, et aucune pénurie d’autres sources de revenus (merch, musique, tournées), les jeunes créateurs de contenu numérique avec des suivis sociaux importants vivent des vies que les rockstars d’hier ne pouvaient qu’imaginer.

Certains créateurs avertis ont exploité leur influence collective pour louer des manoirs de type «collab» de type A-list. Plus célèbre, il y a la Hype House à Toluca Lake, qui abritait à l’origine des noms de grande puissance comme Charli D’Amelio et Chase «Lil Huddy» Hudson, tandis que d’autres maisons de copieurs – le Drip Crib à Encino, la tristement célèbre Sway House de Bel Air – ont vu le jour partout dans la grande région de Los Angeles.

Mais c’est l’éminent YouTuber Carter Sharer, maintenant âgé de 26 ans, qui arbore ce qui est probablement la plus grande et la plus impressionnante maison de collaboration de toutes: le nouveau manoir Team RAR dans le quartier exclusif de Holmby Hills à Los Angeles, longtemps considéré comme l’une des poches de quartier les plus chères de Californie.

Construit à l’origine dans les années 1930 par le célèbre architecte noir Paul R. Williams, l’élégant hall central du manoir colonial est situé sur deux acres de terrain et s’étend sur environ 15000 pieds carrés, un montant qui comprend deux maisons d’hôtes, une serre, les quartiers du chauffeur et un combo studio d’enregistrement / salle de sport qui surplombe le court de tennis de la propriété.

À l’intérieur se trouvent des équipements somptueux comme un hall d’entrée à double hauteur, des salles de bains en marbre, une cuisine de chef entièrement refaite avec des armoires personnalisées et un îlot de restauration, ainsi qu’un aquarium intégré avec une fenêtre de style hublot. À l’étage, il y a une suite principale avec une cheminée, deux salles de bains principales, deux dressings et un patio privé donnant sur la cour. En prime, il y a un grenier pleine grandeur avec beaucoup d’espace pour le stockage.

Naturellement, la piscine de la propriété est ornée du logo / mascotte de l’équipe RAR, tout comme le court de tennis et de nombreuses zones à l’intérieur de la maison elle-même. Il y a aussi une statue de 20 pieds de la mascotte sur la propriété, de sorte que les clients n’oublieront jamais quelle maison de collaboration ils ont la chance de visiter. Bien sûr, c’est plus qu’une simple «maison», pour ainsi dire, c’est aussi un espace de travail qui sert de studio de production, de groupe de réflexion et de bureaux d’affaires pour Sharer et Team RAR.

Vendue pour la dernière fois en 2016 pour 17 millions de dollars à un investisseur local, la propriété a depuis subi une rénovation de plusieurs millions de dollars; aujourd’hui, il vaut 32 millions de dollars. Le complexe se trouve également être situé dans la même rue que le domaine de 40 millions de dollars de Tom Ford à Holmby Hills, et à distance de marche du nouveau parc résidentiel de 36,5 millions de dollars de Kylie Jenner – parlez de voisins porteurs de poids.

Alors que les membres de l’équipe RAR sont surtout connus pour effectuer des cascades loufoques et extravagantes pour les vues, ils ne sont rien sinon sérieux sur le plan commercial. Contrairement à la plupart des autres maisons de collaboration, le manoir Team RAR a été créé sans l’aide d’investisseurs extérieurs ou d’une équipe de marketing de la ligue majeure – il a été acquis uniquement grâce aux entreprises commerciales du chef d’équipe Sharer et co-fondateur Lizzy Capri, un ancien employé de LinkedIn qui a quitté son emploi de jour pour devenir YouTuber à plein temps. Parmi les autres membres de l’équipe RAR figurent les créateurs de contenu ultra-viral Stove’s Kitchen, Ryan Prunty et Milli Capri.

Avant la renommée et la fortune des médias sociaux, Sharer a étudié la robotique à Carnegie Mellon avant de passer à la conception de voitures autonomes à l’Université de Pennsylvanie. Aujourd’hui, alors qu’il est encore dans la vingtaine, il conduit lui-même une Lamborghini Aventador de 500 000 $ – tout cela grâce à une utilisation avisée du capital des médias sociaux.