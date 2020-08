Semblable à d’autres jeunes acteurs, Zac Efron a eu du mal avec sa renommée dès le début, surtout en ce qui concerne la perception des fans. Il lisait tout, et il était arrivé au point qu’il voulait juste être sous le radar, avec tout dans sa vie, y compris ses amis proches.

En fin de compte, il a pris un chemin différent, embrassant qui il est vraiment;

«Il existe une théorie selon laquelle les acteurs devraient vivre comme des moines. Vous restez privé, vous faites un bon film, alors c’est tout ce que les gens voient et vous n’êtes pas le produit de votre lutte », dit-il dans l’interview. «Mais si vous êtes à l’aise de partager votre histoire, célébrez-la. La plupart du temps, je me réveille excité maintenant.

C’est une énorme star ces jours-ci et des millions de personnes l’admirent, surtout comme une source de motivation pour son attitude sur la vie. Certes, ceux qui l’entourent ont contribué à façonner ses perceptions. Zac a quelques amitiés secrètes qu’il garde au plus bas. L’un d’eux est avec un acteur populaire qui choisit de quitter sa vie personnelle bien au contraire, un peu comme un livre fermé.

Nous savons que Leonardo DiCaprio garde les choses au plus bas en ce qui concerne les femmes qu’il choisit à ce jour – mais on peut en dire autant de ses amitiés, car il n’entre généralement pas trop dans les détails.

Les fans salivaient sur les détails de son amitié aux côtés de Brad Pitt, on dit que les deux ont apprécié la compagnie de l’autre, et vous ne croirez jamais ce qu’ils ont fait ensemble, selon Variety;

« Brad a son propre studio de sculpture chez lui et Leo adore venir l’utiliser », a récemment déclaré une source au Sun. «Ils traînent parfois avec les copains artistes de Brad, mais d’autres fois, ce ne sont que les deux. Leo apporte des sandwiches de leur endroit préféré, Fat Sal’s, et ils passent les nuits de leurs garçons à créer de l’art jusqu’au petit matin. «

La chimie entre les deux à l’écran était plus qu’évidente et cela ne nous donne que de la joie que les choses soient les mêmes en dehors du plateau.

Il s’avère que Pitt n’était pas le seul à nouer une amitié avec l’une des stars les plus privées d’Hollywood – Efron a reçu à la fois des conseils de petit-déjeuner et de carrière de l’A-Lister.

Alors qu’il brisait des ailes sur Hot Ones, Zac a partagé une grande histoire concernant son temps aux côtés de Leonardo DiCaprio. Il avait un accès exclusif, diable Leo essaierait même de lui préparer le petit déjeuner;

« Il m’a préparé le petit déjeuner le lendemain chez lui. Il a cuisiné des gaufres et les a brûlées », a révélé Efron. «Puis il a fait des crêpes.

Bien sûr, Efron voulait des conseils dans ses relations avec les médias;

« J’avais un milliard de questions à lui poser … Je traitais vraiment de trop de présence de paparazzi dans ma vie », a poursuivi Efron. « Assis à côté de Leo, je me suis simplement dit: ‘Comment as-tu géré ça pendant si longtemps?’ Il m’a dit: ‘Franchement, vous obtenez les choses un peu différemment.’

Avec le recul, Zac admire le fait qu’il ait pris le temps d’éduquer une jeune star qui essaie de réussir dans l’entreprise – ce sont des moments que vous n’oubliez pas;

« C’est la plus grande main que vous puissiez tendre à Hollywood, chercher quelqu’un de plus jeune », a-t-il déclaré. «Alors, continuez, Leo. Merci, mon pote.

Leo apparaît définitivement comme brillant dans l’histoire, cependant, il faut également reconnaître que Zac est également l’un des A-listers les plus faciles à vivre d’Hollywood.

Etre gentil. C’est le modèle d’Efron et cela fonctionne pour lui – même Seth Rogan peut en témoigner, leur première rencontre mènerait à une grande amitié, que nous avons également vu jouer à l’écran dans Neighbours;

« Il m’a dépassé et je me suis arrêté et j’ai été obligé de dire quelque chose », se souvient Efron. « J’ai laissé échapper: » Hé, Seth, je m’appelle Zac. » Je suis acteur et je voulais juste vous dire que j’aime vraiment votre travail. Et merci pour tout ce que vous avez fait. « Rogen leva les yeux sous le choc. » Et il dit, ‘Es-tu sérieux?’ « continue Efron. » Et je me suis dit: « Oui, je suis sérieux à 100% ». Et il dit: ‘Oh, mec, je voulais juste te haïr.’ Et je me dis: ‘Seth, je comprends. Je ne m’aime même pas à ce stade. »

La chimie était évidente, tout comme le dévouement de Zac à Rogan – Efron s’est immédiatement mis à la chirurgie juste pour pouvoir travailler le film dès que possible. De toute évidence, c’est un bon mec avec les fans et ses amis.

