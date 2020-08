À Zac Efron Il a eu du mal à se détacher de son personnage d’adolescent avec lequel il a conquis la notoriété dans « High School Musical », ni avec un changement de regard, ni en se laissant pousser la barbe, ni en faisant des métiers plus professionnels qu’il réussit. Mais maintenant qu’il aura l’occasion de revenir à Disney pour jouer dans le remake du film emblématique des années quatre-vingt « Trois hommes et un bébé », l’acteur de 32 ans le précisera.

Le remake sera destiné à la plateforme de streaming Disney Plus, sous la production de Gordon Gray, vainqueur de l’Emmy de la meilleure série documentaire sportive pour son épisode de baseball « El Novato » (2003), entre autres succès. Ainsi que le script de Will Reichel, Qui devra faire beaucoup de travail pour mettre à jour le film de 1987, sans parler du facteur surprise et d’autres nouveautés pour que le remake dépasse l’objectif de 100 millions de dollars que le film précédent a levé.

Pour les plus jeunes, « Three Man and a Baby » était le premier redémarrage réalisé par Disney sur le film français du même nom avec Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson, dans lequel un trio de nouveaux parents protège un bébé des griffes des trafiquants de drogue. Mais plus que pour sa performance extraordinaire, l’intrigue de la comédie d’action a dépassé les attentes, grâce à un fantôme supposé, se faufilant dans l’enregistrement.

Retour à Disney

Bien que le rôle que jouera Zac Efron dans « Trois hommes et un bébé » ne soit pas clair, mais s’il est convaincu de libérer son côté paternel, qu’il est un frère aîné ou même, qu’il est le bébé pour plaire à certains fans, la nouvelle adaptation a tout pour être un coup dur. Bien qu’il faille préciser que ce fantôme qui est apparu dans le film réalisé par Leonard Nimoy et a causé un tel émoi, n’était rien de plus qu’un coup de publicité pour battre des records au box-office.

Comme d’habitude, Disney est resté hermétique sur son prochain projet, la participation du protagoniste de ‘Ted Bundy’ a été confirmée il y a quelques jours par Hollywood Reporter, il semblerait qu’il faudra attendre quelques mois pour que la société de production Mickey Mouse soit prête à accueillir en grande pompe l’un de ses comédiens gâtés, après plus de 10 ans de l’enregistrement de la saga «High School Musical», où il jouait Troy Bolton.

En attendant, nous pouvons profiter du documentaire Netflix « Terre à terre « où nous avons la possibilité de parcourir le monde sans courir le risque de contagion de la pandémie, menée par Zac Efron. qui ouvre une nouvelle facette en tant que globe-trotteur nous montrant des lieux inimaginables. Maintenant, si votre humeur est nostalgique, regardez comment se sont déroulées les retrouvailles de «High School Musical» en avril 2020.