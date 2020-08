Le réalisateur de la Ligue de la justice, Zack Snyder, a publié un autre teaser pour sa vision originale du film avant le panel DC FanDome.

Le panel Justice League de Zack Snyder à DC FanDome se rapproche de plus en plus, mais cela n’a pas empêché le réalisateur de révéler un autre teaser du film en ligne. Le dernier aperçu du film survient peu de temps après que la star de Cyborg, Ray Fisher, ait confirmé que WarnerMedia enquêtait sur le comportement abusif présumé de Joss Whedon sur le plateau alors qu’il supervisait les reprises. Par coïncidence, il y a aussi une photo intéressante de Cyborg dans le nouveau teaser de Justice League.

Le réalisateur a révélé le teaser sur Twitter, confirmant que la bande-annonce de sa coupe de Justice League fera ses débuts au panel DC FanDome à 14h30. La nouvelle séquence commence par un regard sur la carte de visite de Bruce Wayne et une photo d’Aquaman dans la mer avant de montrer un moment où Cyborg semble avoir du mal avec quelque chose chez S.T.A.R. Laboratoires. Peut-être le tease le plus intéressant est la photo de The Flash en cours d’exécution, car on ne sait pas très bien où il se trouve. Certains fans en ligne ont déjà émis l’hypothèse qu’il était dans la force de la vitesse, mais regardez par vous-même ci-dessous.

Teaser Premiere 22/08 14h30 (PDT) #DCFanDome pic.twitter.com/3RfF6LXhr3 – Zack Snyder (@ZackSnyder) 21 août 2020

Que pensez-vous des nouvelles images? Êtes-vous impatient de voir Zack Snyder en révéler plus sur le film à DC FanDome? Sound-off dans la section commentaires!

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

La coupure de la Justice League de Zack Snyder arrivera sur HBO Max en 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood concernant toutes les dernières nouvelles menant à DC FanDome et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: Zack Snyder