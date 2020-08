Zack Snyder a partagé une nouvelle photo de Ben Affleck déguisé en Batman avec la Batmobile.

Zack Snyder a partagé une nouvelle photo des coulisses du Batman de Ben Affleck avec la Batmobile.

L’ancien acteur de Batman Ben Affleck fête ses 48 ans aujourd’hui. Pour célébrer l’occasion, Zack Snyder s’est rendu à Vero pour partager une photo jamais vue d’Affleck déguisé en Batman à côté de sa Batmobile. La photo a apparemment été prise le même jour que celle que Snyder a partagée pour offrir aux fans un premier regard sur Affleck en tant que Batman.

Vous pouvez consulter le post Vero de Zack Snyder ci-dessous.

Ben Affleck a pris sa retraite du rôle de Batman en janvier 2019. Quelques mois plus tard, Warner Bros. a annoncé que l’ancien de Twilight, Robert Pattinson, remplacerait Affleck en tant que Dark Knight pour The Batman, un film autonome de Cloverfield et War for the Planet of the Le réalisateur des singes Matt Reeves.

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder:

Craignant les actions d’un super-héros divin sans contrôle, le redoutable et puissant justicier de Gotham City s’attaque au sauveur le plus vénéré et le plus moderne de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace apparaît rapidement, mettant l’humanité en plus grand danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

