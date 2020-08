Justice League de Zack Snyder arrivera sur HBO Max en mini-série.

Zack Snyder a révélé comment sa coupe de Justice League sera publiée sur le service de streaming WarnerMedia HBO Max.

Quand il a été annoncé pour la première fois que la Justice League de Zack Snyder arrivait à HBO Max, il a été révélé que le film pourrait arriver sous forme de mini-série au lieu d’un film. Au cours du panel Justice League Snyder Cut DC FanDome, il a été révélé que le film serait diffusé sous forme d’épisodes d’une heure en quatre parties sur HBO Max.

Cependant, Zack Snyder a déclaré qu’il y aurait également un moyen de regarder les quatre parties de sa Justice League coupées en tant que long métrage sur HBO Max également. Snyder a également mentionné que la distribution mondiale de sa version de est toujours en cours d’élaboration.

Voici le synopsis officiel de la Justice League de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.